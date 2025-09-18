Le ambizioni della Consar: "Vogliamo i playoff"

Fra un mese comincerà il 4° campionato consecutivo di A2 di volley della Consar Ravenna. Col presidente Matteo Rossi abbiamo fatto il punto della situazione. Cosa chiedete alla città? "Partecipazione, vicinanza e condivisione del nostro progetto".

E cosa ha chiesto ad Antonio Valentini?

"Al nostro tecnico e ds ho chiesto che costruisse una squadra in cui credeva veramente. Credo lo abbia fatto".

Obiettivi?

"Provare ad entrare nel playoff, cioè nelle prime 8 della regular season".

Ambizioni?

"A volte facciamo fatica a manifestarle, ma ci sono sempre". Come quelle dello scorso anno?

"Ad un certo punto della passata stagione ci abbiamo creduto. Quest’anno, l’ambizione maggiore è quella di fare bene".

Si può ripartire dalle cose positive del passato campionato, come ad esempio il 3° posto di regular season?

"Ripetere quel piazzamento sarà veramente difficile. Non ce lo aspettavamo. Arrivati ai playoff dopo aver vinto 20 partite e perdere gara1 dei quarti, ci ha un po’ destabilizzato".

Sul fronte delle motivazioni? "Nell’allestimento della rosa, il tema delle motivazioni dei singoli è stato il filo conduttore. L’impressione è che questi ragazzi abbiano voglia di lavorare".

Sul fronte societario invece, il cambio al vertice del Gruppo Consar potrà avere ripercussioni sull’asset ‘sportivo’?

"Nonostante il cambiamento, io non ho avuto ‘pressioni’ a rallentare i progetti messi in piedi come Porto Robur Costa 2030. Tutte le iniziative avviate, procedono senza intoppi. Anzi, l’esempio più importante è stata la condivisione dell’ampliamento al settore femminile che, in questa fase è soprattutto un investimento".

All’interno del Gruppo Consar, la parola d’ordine è dunque continuità?

"Sì. Del resto, il tratto distintivo delle ultime stagioni parla chiaro. Un minimo di stabilità tecnica siamo riusciti a darla. Inoltre, il nuovo presidente Nakia Gardini era con noi il giorno della presentazione della squadra: un bel segnale. Col tecnico Valentini abbiamo stilato un ‘calendario’ almeno biennale".

In termini di sponsorizzazioni, la città di Ravenna è sensibile al volley maschile di alto livello?

"Sì, qualche sponsor nuovo, anche importante, è entrato nel novero dei nostri partner. Lo considero un bel segnale".

Il problema delle strutture come viene affrontato?

"Gli investimenti fatti dall’amministrazione aiuteranno nel futuro. I problemi cerchiamo di risolverli col dialogo. L’altro giorno, ad esempio, ci siamo seduti al tavolo col basket femminile, trovando la soluzione in 5 minuti".

Roberto Romin