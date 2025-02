Le interviste. La gioia di Randazzo: "Adesso vogliamo entrare nei playoff»

Uno dei grandi protagonisti della serata, Luigi Randazzo, ha parlato così della rimonta su Prata di Pordenone: "È stata una partita veramente bella – ha detto lo schiacciatore, autore di 23 punti e nominato mvp della serata –, è un periodo che stiamo giocando in maniera più solida, da Cuneo abbiamo fatto un grosso step, siamo bravi a riprenderci e imporre il nostro gioco. Oggi è stata una grande vittoria. Per noi adesso sono tutte finali, vogliamo entrare nei playoff, adesso siamo un punto dentro, per noi ogni domenica è una finale, dobbiamo cercare di fare punti". E ancora: "Pensiamo al nostro gioco, cerchiamo di migliorarlo. Sta venendo fuori l’esperienza, stiamo lavorando bene anche dal punto di vista fisico, ora stiamo giocando forte. Nessuna partita è facile – ha concluso – o incontriamo squadre di vertice o squadre che devono salvarsi. Fra cinque partite vedremo quale sarà la classifica, io sono molto fiducioso".