Le pagelle. Balaso non è in giornata. Dirlic e Bottolo tra i migliori

Chinenyeze 5.5: partita con qualche picco di talento la sua ma anche con molti errori, un po’ incostante nel corso del match.

Gargiulo 6: viene chiamato in causa e prova a mettersi al servizio della squadra, lo fa bene ma non basta.

Loeppky 5: parte molto forte, sembra in una giornata positiva ma poi nel corso del match cambia qualcosa, commette troppi errori e alla fine il suo contributo finisce per essere piuttosto deludente.

Orduna 6: viene chiamato in causa per dare una mano nei momenti difficili.

Balaso 5: non è stata la sua miglior partita, una serata storta anche per lui all’interno di una notte difficile per tutta la Lube.

Boninfate 5.5: la sua è una partita in cui funziona solo la battuta e poco altro, con il passare dei minuti sembra anche perdere un po’ di lucidità.

Hossei sv

Nikolov 5.5: per lui vale lo stesso discorso fatto anche per i compagni di squadra, alterna momenti di partita molto positivi ad altri in cui sembra assente ingiustificato.

Dirlic 6: è senza dubbio tra i migliori nella difficile serata di Padova, in attacco fornisce un contributo prezioso risolvendo delle situazioni complicate.

Podrascananin 6: mette la sua esperienza al servizio della squadra, anche per lui una partita difficile ma mantiene sempre calma e lucidità nei momenti chiave.

Bottolo 6.5: senza dubbio il migliore in campo per il sestetto di Medei. C’è qualche errore di troppo ma senza la sua spinta forse il match non sarebbe andato nemmeno al quinto set.

Medei (all) 5.5: una serata difficile che si era complicata già alla vigilia con un’assenza importante come quella di Lagumdzija. La squadra lotta fino alla fine dimostrando orgoglio e compattezza ma per portare a casa la vittoria serviva qualcosa di più.