Le pagelle. Bottolo inizia male, ma poi chiude col botto. Chinenyeze è una sicurezza. Bene Balaso

Chinenyeze 7: serata solida per il centrale che realizza 11 punti facendo la voce grossa a muro con 3 block. Attacca col 67%.

Gargiulo 6,5: l’ex ci teneva a giocare ed è partito titolare con Podrascanin in panca. Ha risposto con 8 punti, il 56% offensivo, 2 muri e un ace.

Loeppky 6-: sufficienza stiracchiata per lo schiacciatore che è nuovamente preferito a Nikolov ma stavolta non carbura. Termina con appena 9 punti frutto di un brutto 6/20 in attacco. Partecipa alla serata dei muri con 2 block ma è meno preciso del solito in ricezione e al servizio.

Boninfante 7: davanti a papà Dante stavolta festeggia lui (3-2 all’andata e la Lube era avanti 0-2). Prestazione brillante per il baby alzatore, particolarmente prezioso un suo muro su Alonso nel corso del terzo set.

Lagumdzija ng: esce nel primo set dopo esser caduto, schiacciando, su Held e non rientra più. L’opposto di Medei ha riportato una distorsione alla caviglia.

Bottolo 7,5: inizia male in ogni fondamentale ma poi vien fuori alla distanza tanto da terminare come top scorer e Mvp. Per lui 20 punti col 52% e addirittura 5 muri, compresi quelli che ribaltano la gara nel terzo parziale. Bottolo chiude col... botto, ace.

Balaso 7: tante difese pazzesche per il libero. E un notevole 65% in ricezione. Applausi.

Dirlic 7: prende il posto di Lagumdzija e fa benissimo. Chiude con 17 punti, il 54% d’attacco alternando colpi potenti ad altri in pallonetto beffardo. Anche per lui ben 3 muri. Una riserva di lusso, una garanzia.

Podrascanin ng: titolare nell’ultimo set, fa un punto e non ha il tempo per iscriversi all’elenco dei "muratori".

Orduna, Poriya e Nikolov ng.

Andrea Scoppa