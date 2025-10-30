Le pagelle. Buchegger a suo agio. Bento si presenta

TIZI-OUALOU 7,5 (att. 67% su 3, 1 b.s., 1 muro) – Ha la sua idea e la porta avanti. Centro e pipe, centro e pipe, soprattutto nella serata fosca di Davyskiba.

GIRAUDO 7 – Barra dritta su Bento quando il pallone scotta. Huevos.

BUCHEGGER 8 (att. 46% su 24 con 3 err. e 2 muri sub., 2 ace, 6 b.s., 2 muri) – Quarto set da leader, quello che in attacco mancava. Si sente a suo agio.

IKHBAYRI sv (att. 100% su 1, 1 b.s.) – Stavolta l’arma segreta non serve.

PORRO 6 (att. 53% su 19 con 2 err., ric. 25% su 20 con 4 err., 1 ace, 5 b.s.) – Serata lunga e difficile in ricezione, con Mandiraci che lo manda al manicomio, ma anche faticosa a muro con pochi palloni toccati. L’attacco, invece, non lo tradirà mai.

MASSARI sv – Entra quando serve ma la palla non passa da lui.

DAVYSKIBA 5,5 (att. 30% su 23 con 4 err. e 2 muri sub., ric. 29% su 21 con 2 err., 2 ace, 1 b.s., 2 muri) – Le cose migliori le fa dal servizi; in ricezione tiene sulla battuta forte ma sbanda sulla float e, soprattutto, in attacco finisce soffocato.

BENTO 7,5 (att. 50% su 2, ric. 100% su 2) – Eccolo, finalmente. Entra con la partita che bolle e la palla che scotta, la aggiusta con sapienza

SANGUINETTI 7,5 (att. 70% su 10 con 1 muro sub., ric. 100% su 1, 2 ace, 4 b.s., 3 muri) – Partita di sostanza in tutti i fondamentali, ficcante al servizio e dominante in attacco.

MATI 7,5 (att. 64% su 11 con 2 muri sub., 1 ace, 1 b.s., 4 muri) – C’è un momento a metà terzo set in cui l’MVP è lui, per manifesta superiorità.

PERRY 8 (ric. 73% su 22 con 1 err.) – Nella partita delle ricezioni che saltano, chiude con un tabellino da allenamento.

All. GIULIANI 7 – Sta imparando lezioni anche lui, sui suoi ragazzi. Eccellente la gestione nel finale.

Fabrizio Monari