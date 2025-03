Le pagelle. Buchegger decisivo. Un segnale importante

DE CECCO 7 (att. 50% su 2, 1 muro) – I reni per ora sono sotto controllo, la sensibilità al palleggio anche.

URIARTE 7 – A tal proposito: il colpo di reni con cui rialza se stesso e Modena da -4 nel terzo set è un tesoretto da custodire. Un buon rodaggio.

IKHBAYRI 7,5 (att. 50% su 22 con 2 err. e 2 muri sub., 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – Prestazione fuori misura, in positivo e in negativo. L’energia che dispensa, però, è preziosa.

BUCHEGGER 8 (att. 71% su 7, 1 b.s.) – Sembra aver custodito in un sacco tutti i colpi da ko che gli sono rimasti in canna nella sua pur bella stagione, per tirarli fuori proprio sul più bello. Un segnale prezioso.

GUTIERREZ 6,5 (att. 33% su 15 con 3 muri sub., ric. 69% su 16, 2 b.s., 1 muro) – Partita di sacrificio, estremamente sostanziosa in ricezione e altrettanto faticosa in attacco.

MASSARI sv (ric. 50% su 2) – Due palloni toccati.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 54% su 26 con 5 err., ric. 36% su 11 con 2 err., 1 ace, 1 b.s., 2 muri) – A tratti illuminante, ma anche falloso in attacco. Al servizio invece sembra aver trovato equilibrio.

MATI 7 (att. 44% su 9, 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – A proposito di servizio che incide.

ANZANI 7 (att. 71% su 7, ric. 50% su 2, 2 b.s.) – Fatica a muro e in battuta, ma è la sua intesa con Uriarte a ’girare’ il terzo set.

GOLLINI 7,5 (ric. 64% su 22 con 1 err.) – Gettato nella mischia all’improvviso perché Federici ha accusato un fastidio: impeccabile, in entrambe le fasi.

All. GIULIANI 7,5 – Nella serata delle defezioni mette in campo un bel miscuglio, motivato, agonisticamente prestante. Ottimo rodaggio per Uriarte, lasciato a cadere e rialzarsi nel decisivo terzo set.

MILANO: Porro 5,5, Reggers 5,5, Kaziyski 5, Louati 5, Schnitzer 5, Caneschi 6,5, Catania 6. Gardini 7, Otsuka 5,5, Zonta, Larizza e Barotto sv. All. Piazza 5,5.

Fabrizio Monari