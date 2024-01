Le pagelle. Chinenyeze si batte, ma è troppo solo

Chinenyeze 7 (attacco 75%, muri 3, ace 1). Il centrale francese è risultato a tratti velenoso, ma non ha avuto troppe opportunità. Il migliore dei suoi.

Nikolov 6,5 (ricezione 55%, attacco 56%, muri 0, ace 0). Inizia malissimo: sbaglia ricezioni ed attacchi e viene sostituito, rientra in campo nel ruolo di opposto e migliora le sue statistiche.

De Cecco 6 (muri 0, ace 0). Il regista ha provato a sfruttare le armi in suo possesso, ma senza una ricezione decente.

Anzani 5,5 (attacco 50%, muri 0, ace 0). Ha provato ad esprimere le sue doti offensive, ma è mancato a muro.

Bisotto 5 (ricezione positiva 27%, perfetta 13%). Ha avuto il compito ingrato di sostituire Balaso in un big-match e non gli sono stati fatti sconti.

Zaytsev 5 (ricezione 38%, attacco 40%, muri 1, ace 0). Il popolare Zar non ha demeritato in avvio, in ricezione si è smarrito.

Lagumdzija 5 (attacco 45%, muri 0, ace 1). Dopo aver steccato i primi due set si è un po’ ritrovato, 9 attacchi vincenti su 20 non sono poi così male.

Yant 4,5 (attacco 29%, ricezione 33%, muri 0, ace 0). Partito dalla panchina è stato inserito quasi subito. In ricezione e in attacco non è stato concreto.