Le pagelle. Davyskiba remissivo, anche Anzani non convince

DE CECCO 6 (att. 50% su 2, 1 b.s., 1 muro) – Nella seconda metà della partita ha il pregio di intuire qual è il cavallo su cui puntare, prima Rinaldi e poi Buchegger. Nel finale la ricezione non gli offre nulla di giocabile.

MEIJS (1 e.p.) e IKHBAYRI sv (att. 100% su 1, 1 b.s.) sv – Brevi passaggi in campo.

BUCHEGGER 6 (att. 53% su 30 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 50% su 2, 2 ace, 6 b.s.) – Quando la partita sembra persa è il primo a riaccendersi. Nel finale, proprio mentre spinge al massimo, il flipper della ricezione non gli offre palloni attaccabili.

DAVYSKIBA 4,5 (foto att. 30% su 10 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 67% su 3 con 1 err., 3 b.s.) – Appena riguadagnati i galloni da titolare se li strappa di dosso con le sue mani, tenendo un atteggiamento remissivo sin dalle prime battute. Inspiegabile come non riesca a centrare il campo con la battuta.

GUTIERREZ 5 (att. 33% su 12 con 1 err., ric. 50% su 6 con 1 err., 3 b.s., 1 muro) – La ricezione lo rende quasi indispensabile, ma se gioca così è una condanna. Si scoraggia.

RINALDI 7 (att. 57% su 14 con 1 muro sub., ric. 54% su 26 con 3 err., 4 ace, 3 b.s., 1 muro) – Entra come una furia e riesuma una partita già morta e sepolta. Nel finale Milano lo bersaglia con la battuta.

MASSARI 6 (att. 46% su 13 con 1 err., ric. 25% su 12 con 3 err.) – Prova consistente, poteva meritare una sufficienza ben più piena: sarebbe bastato allungare la partita al quinto set, ma sul più bello qualcosina gli è mancata.

SANGUINETTI 5,5 (att. 70% su 10, 4 b.s., 1 muro) – Imprescindibile negli equilibri offensivi, troppo negativo però al servizio.

ANZANI 5 (att. 80% su 5, ric. 100% su 2, 1 b.s., 1 muro) – Idem. Mezzo voto in meno per aver regalato a Milano il match ball affondando in rete la battuta salto float.

FEDERICI 5,5 (ric. 48% su 23 con 1 err.) – Non viene travolto, mette ordine tra gli schiacciatori che vanno e vengono. Continua però a perdere confronti diretti, come quello con Catania (il migliore in campo, nel complesso).

All. GIULIANI 4 – Arriva in sala stampa furibondo e getta la croce sugli schiacciatori titolari, Davyskiba e Gutierrez, in effetti pessimi. Dice che di questa partita bisogna chiedere conto a loro. Dice anche che li ha scelti sulla base di quanto ha visto in allenamento, ed è singolare che poi in partita le gerarchie si ribaltino completamente. Sia quel che sia, resta il fatto che Milano è una squadra maturata rispetto all’inizio del campionato, mentre Modena sembra peggiorare.

MILANO: Porro 7, Reggers 7, Kaziysky 7,5, Louati 7, Caneschi 6,5, Schnitzer 6, Catania 7,5. Larizza, Zonta, Gardini, Otsuka e Barotto sv. All. Piazza 7.

Fabrizio Monari