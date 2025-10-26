Le pagelle. Magalini costante,. Stankovic esperto

Golzadeh 6: tira la barca nei primi due set e scende un po alla distanza. Arrivato da 10 giorni c’è da lavorare su preparazione fisica e, fisiologicamente, nell’intesa con Marchisio. Il potenziale comunque è evidente

Magalini 6,5. In attacco è il più costante e quello che riesce ad uscire meglio dai turni in ricezione contro i bombardieri veronesi. E’ la sua gara, lui scaligero doc: anche al servizio

Stankovic 6. Stasera ci mette grande esperienza, in attacco quando chiamato in causa è presente. Condizione che migliora anche se per i centrali Yuasa la vita è stata abbastanza dura.

Fedrizzi 5. In attacco chiude la gara al 25% in ricezione con il 22%, numeri lontani dal migliore Fedrizzi ed anche da quello visto a Civitanova all’esordio. Subisce molto la pressione di Verona ed anche in battuta non riesce ad essere incisivo.

Petkov 5,5. Difficile entrare in partita con una ricezione che fatica così tanto per un centrale che predilige sicuramente il potenziale d’attacco. Non trova la stessa efficacia in battuta vista contro la Lube.

Falaschi 5.5. Cerca di far girare tutti gli attaccanti, ma anche lui è costretto a rincorrere spesso la palla con una gestione che non riesce a sorprendere Verona. Intesa da migliorare con i nuovi.

Pellicani 6. In campo nel terzo set, un giovane che ha potenziale e centimetri per essere una presenza importante. Ma serve molto minutaggio per mettere fieno in cascina.

Tatarov 6,5. Il vice campione del mondo, premiato anche nel post gara per l’argento mondiale, entra solo nel terzo set ed incide molto nel tentativo di rimonta. Ha faticato a Civitanova, oggi migliore il suo approccio, presto tornerà decisivo.

Marchisio 5,5. Durissima contro questa Verona che quando decide di battere bene lo fa in meniera molto efficace. Chiude con il 25% di perfette e il 50% di positività. A tratti bersagliato e a volte anche beffato dalla rete che aiuta gli ospiti.

Coach Ortenzi 6. L’ingresso di Tatarov nel terzo set sembra invertire la rotta del parziale. Forse provare a sparigliare le carte prima era realmente una mission impossible.

rob.cru.