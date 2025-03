Le pagelle. Questo micidiale Gutierrez è già un rimpianto

DE CECCO 6 (att. 0% su 1, ric. 0% su 1, 3 b.s., 1 muro) – Verso la fine sembra mancargli la benzina. Tuttavia la gestione dell’orchestra è parsa in progresso, soprattutto i contrattacchi di Gutierrez molto meno fallosi del solito.

URIARTE 6 – Nella testa di Giuliani il doppio cambio è una necessità, sia tattica che di gestione delle energie. Alla seconda uscita appena in gialloblù lo scudiero di Lucio sembra avere la stoffa necessaria.

BUCHEGGER 6 (att. 43% su 28 con 4 err. e 2 muri sub., ric. 0% su 1, 3 ace, 3 b.s., 2 muri) – Sufficienza meritata per ciò che ha dato al servizio, ma anche nel caso di Paul è sembrata mancare un po’ di benzina nei pressi del traguardo.

IKHBAYRI 5,5 (att. 33% su 1 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 2 b.s.) – La squadra avrebbe bisogno anche di lui e il suo primo lampo – l’ace del sorpasso sul 25-26 nel secondo set – sembrava promettere una serata di grazia come quella contro Milano. Purtroppo non si è ripetuto.

DAVYSKIBA 6 (att. 52% su 29 con 2 err. e 5 muri sub., ric. 38% su 21 con 2 err., 3 ace, 2 b.s., 1 muro) – Tre quarti d’ora per presentarsi in partita, poi una furia dall’attacco. In progresso la battuta, malino la ricezione.

GUTIERREZ 6,5 (foto att. 44% su 27 con 2 err. e 2 muri sub., ric. 47% su 38 con 2 err., 5 b.s., 2 muri) – Qualche rimpianto resterà a fine stagione, soprattutto all’indomani di una prestazione quasi micidiale nella fase di gioco che era stata il suo Golgota: il contrattacco.

MASSARI sv (1 ace) – Entra, fa ace di “slice”, riapre il secondo set. Si poteva riproporre.

MATI 5,5 (att. 57% su 7 con 1 err., 1 ace, 5 b.s., 1 muro) – Che esperienza, per il ragazzone. E che lezione verso la fine da Loser e Solé. Tatticamente deve imparare tanto. Intanto, prenda un respiro in più prima di battere al salto e potrà ancora dire la sua nella serie.

ANZANI 6,5 (att. 78% su 9, ric. 100% su 2, 1 ace, 1 b.s.) – Se De Cecco avesse potuto gli avrebbe alzato 27 palloni, altro che nove. Bene anche il servizio pungente, ma in gara-2 servirà soprattutto il suo muro.

STANKOVIC sv (att. 33% su 3) – Stesso discorso già fatto per Anzani: il suo ingresso al posto di Mati deve produrre muri, specie sui pari ruolo, se Modena vuole allungare la serie.

FEDERICI 5,5 (ric. 17% su 24 con 2 err.) – Serata troppo faticosa in ricezione. Decisamente meglio la difesa, anche con mosse da break dance.

All. GIULIANI 6 – Voto di squadra: giocarsela a Perugia per due ore e mezza è un primo segnale, ma non un traguardo. Non ancora.

PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 6,5, Plotnytskiy 6, Semeniuk 7,5, Solé6 6,5, Loser 7,5, Colaci 7. Ishikawa 5, Cianciotta, Zoppellari e Usowicz sv. All. Lorenzetti 7.

Fabrizio Monari