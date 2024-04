Le pagelle. Stankovic entra e decide la contesa. Davyskiba, che progressi in battuta

BRUNO 6,5 (att. 50% su 2, 1 ace, 2 muri) – Guizzi difensivi e un muro stampato su Bayram fanno sfiorare a Modena la vittoria da tre punti, ma un set prima due svarioni in palleggio su Sanguinetti potevano costare il tracollo. Nota positiva: l’intesa, convincente, con Sapozhkov.

SAPOZHKOV 7 (att. 61% su 33 con 3 err. e 4 muri sub., 3 ace, 6 b.s., 3 muri) – Un consistente minestrone di punti in tutti i fondamentali, ma con qualche goccia di orrore qua e là – tipo la linea calpestata ben tre volte al servizio. Alla fine, in una rissa da saloon come questa, avere dalla propria parte il più grosso ha pagato dividendi.

PINALI, BONINFANTE (1 b.s.) sv – Un solo pallone toccato in due.

RINALDI 6 (att. 52% su 23 con 1 err. e 3 muri sub., ric. 37% su 35 con 6 err., 2 ace, 5 b.s.) – Tra le sue partite più convincenti in attacco, soprattutto nel terzo e quarto set, ma anche tra le più precarie in ricezione. Condensare tutto in un voto è difficile, però Tommy il suo impatto sul match lo ha impresso.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 44% su 34 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 42% su 26 con 3 err., 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – I progressi più rilevanti li mostra in battuta, dove punge e per oltre un’ora di match sbaglia anche poco.

SANGUINETTI 6 (att. 56% su 9 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 3 b.s., 2 muri) – I due sussulti a muro nel finale raddrizzano una partita fallosa in attacco e non del tutto efficace al servizio.

BREHME 5,5 (att. 71% sy 7 con 1 muro sub., 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Cose a sprazzi, come al solito: ad Alberto Giuliani non piace questo elemento. Anton ha una bella energia nel secondo e terzo set, poi il coach lo vede assente e perde la pazienza.

STANKOVIC 7 (ric. 100% su 1, 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Entra e sbaglia una battuta: set perso. Poi azzecca un muro e un ace: partita chiusa. Complimenti.

FEDERICI 5,5 (ric. 35% su 17 con 3 err.) – Nella serata in cui Cisterna picchia, nessuno in ricezione ne esce bene. Molto meglio la difesa invece.

All. GIULIANI 6,5 – Barra dritta, ancora una volta: Sapozhkov in campo e Juantorena fuori, fine della storia. Ormai anche la staffetta Brehme-Stankovic ha una sua coerenza. E appare evidente come il coach della Valsa Group stia già introducendo elementi utili per la prossima stagione.

Fabrizio Monari