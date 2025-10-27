Le pagelle. Tutti abbracciano Vlad. Leader della squadra

TIZI-OUALOU 7,5: La personalità non si discute e nemmeno la sua grande capacità di distribuire il gioco tra gli attaccanti di palla alta: 21, 20 e 16 i palloni dati a Buchegger, Davyskiba e Porro. Può farsi sentire di più a muro, ma l’importante è che sia il direttore d’orchestra che ha già dimostrato di saper essere.

BUCHEGGER 7,5: Dopo un primo match da terzo comprimario, l’austriaco sale in cattedra con un sontuoso 71% in attacco, efficienza intorno al 60%, grande qualità anche in battuta. Avanti così, perché le sue bordate saranno sempre più indispensabili.

DAVYSKIBA 8: Il bielorusso è chiamato a recitare il ruolo del leader. Interpretato a modo suo a Milano, recitato perfettamente contro Monza, con gli ace a sigillare il secondo parziale e soprattutto quelli della rimonta nel terzo, che danno i tre punti a Modena. In mezzo tanta qualità in attacco e in ricezione.

PORRO 7: Il campione del mondo è il più fermato dei tre schiacciatori in prima linea, ma anche il più solido in seconda, sempre pronto, col carattere giusto, col piglio giusto. Sa sempre cosa fare: non scontato, per un 2004.

MATI 7: Un 80% in attacco condito da due muri. Meno coinvolto del solito, ma cosa gli si può chiedere di più?

SANGUINETTI 5,5: Uno su uno in attacco, poi Giuliani lo toglie e Anzani ci mette la sua esperienza.

PERRY 7,5: Lo si era già visto nitidamente a Milano, al PalaPanini lo ha ribadito senza tentennamenti. È l’acquisto estivo dal peso tecnico maggiore, quello a cui Giuliani vuole affidare più responsabilità. A ragione.

ANZANI 7: Entra e infonde coraggio e carisma alla Valsa Group.

ALL. GIULIANI 7,5: Cambio di passo, anche nella testa, rispetto a Milano. L’orizzonte si è rischiarato. Modena può pensarsi corsara tra Piacenza e Perugia.

Alessandro Trebbi