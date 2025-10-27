Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Le pagelle. Tutti abbracciano Vlad. Leader della squadra

Le pagelle. Tutti abbracciano Vlad. Leader della squadra

Il bielorusso in primo piano: è decisivo contro Monza. Unica nota stonata. un Sanguinetti non in serata.

di ALESSANDRO TREBBI
27 ottobre 2025
Vlad Davyskiba, prestazione da copertina ieri per lui (fotofiocchi)

Vlad Davyskiba, prestazione da copertina ieri per lui (fotofiocchi)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

TIZI-OUALOU 7,5: La personalità non si discute e nemmeno la sua grande capacità di distribuire il gioco tra gli attaccanti di palla alta: 21, 20 e 16 i palloni dati a Buchegger, Davyskiba e Porro. Può farsi sentire di più a muro, ma l’importante è che sia il direttore d’orchestra che ha già dimostrato di saper essere.

BUCHEGGER 7,5: Dopo un primo match da terzo comprimario, l’austriaco sale in cattedra con un sontuoso 71% in attacco, efficienza intorno al 60%, grande qualità anche in battuta. Avanti così, perché le sue bordate saranno sempre più indispensabili.

DAVYSKIBA 8: Il bielorusso è chiamato a recitare il ruolo del leader. Interpretato a modo suo a Milano, recitato perfettamente contro Monza, con gli ace a sigillare il secondo parziale e soprattutto quelli della rimonta nel terzo, che danno i tre punti a Modena. In mezzo tanta qualità in attacco e in ricezione.

PORRO 7: Il campione del mondo è il più fermato dei tre schiacciatori in prima linea, ma anche il più solido in seconda, sempre pronto, col carattere giusto, col piglio giusto. Sa sempre cosa fare: non scontato, per un 2004.

MATI 7: Un 80% in attacco condito da due muri. Meno coinvolto del solito, ma cosa gli si può chiedere di più?

SANGUINETTI 5,5: Uno su uno in attacco, poi Giuliani lo toglie e Anzani ci mette la sua esperienza.

PERRY 7,5: Lo si era già visto nitidamente a Milano, al PalaPanini lo ha ribadito senza tentennamenti. È l’acquisto estivo dal peso tecnico maggiore, quello a cui Giuliani vuole affidare più responsabilità. A ragione.

ANZANI 7: Entra e infonde coraggio e carisma alla Valsa Group.

ALL. GIULIANI 7,5: Cambio di passo, anche nella testa, rispetto a Milano. L’orizzonte si è rischiarato. Modena può pensarsi corsara tra Piacenza e Perugia.

Alessandro Trebbi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su