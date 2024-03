Le promesse del volley. Pollenza punta sul vivaio

Sono quasi 25 anni che l’Eurovolley promuove la pallavolo a Pollenza e questa stagione si sta rivelando ricca di soddisfazioni. La società ha puntato sul settore giovanile sacrificando momentaneamente i campionati di serie, la scelta ha ripagato come dimostrano i numeri: oltre 120 atleti tesserati, due semifinali provinciali Under 14 e 18 ancora da giocare, l’Under 13 terza nel girone con atlete ancora sotto età e una Seconda Divisione che ha le possibilità di giocarsi una difficile promozione. Ma la bontà del lavoro della società del presidente Mattiacci non deve essere misurata con i risultati, ma anche con la credibilità che l’Eurovolley si è guadagnata e testimoniata anche dalle positive collaborazioni con alcune realtà importanti della pallavolo provinciale come Cbf Balducci, Corplast Corridonia e Paoloni Appignano e dalle diverse convocazioni di nostre atlete per le rappresentative territoriali e regionali. Negli ultimi anni si è dato fiducia ai tecnici di casa CarpinetI (2ª Divisione, Under 18, 14 e settore promozionale nella palestra di Casette Verdini) e Svampa (Under 13, 12 e settore promozionale a Pollenza) che coordinati dal presidente stanno lavorando qualitativamente su numeri importanti ed in crescita. Un triumvirato che prima ha fatto la storia della pallavolo pollentina come giocatori ed ora dalla panchina. Si è anche cercato di strutturare la società, affiancando uno staff sanitario: attivate collaborazioni con Giuseppe Pigliacampo, massofisioterapista della Nazionale bulgara e del Parigi in A1 francese, e la new entry di Tommaso Pagnanelli dello studio Riabilita di Civitanova, fisioterapista della Lube. La loro presenza e la loro guida hanno permesso, in questa stagione, di risolvere situazioni abbastanza problematiche. La società ringrazia anche l’Amministrazione comunale.