Le ragazze della Timenet pronte alla sfida. Genova: "Le soddisfazioni non mancheranno"

Il raduno è avvenuto allo Stadio Carlo Castellani dove il presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova, ha accolto le atlete con un discorso di benvenuto, insieme all’allenatore riconfermato Marco Dani e agli altri componenti dello staff tecnico. "Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo realizzato in poco tempo - ha detto Genova – e contento di aver percepito tanto entusiasmo in questo gruppo già fortemente motivato. Per questo, pur essendo nuovi nella categoria di Serie B2, siamo convinti che le soddisfazioni non mancheranno. Quasi tutte le atlete della rosa sono state riconfermate dalla scorsa stagione, con 3 new entry che portano il totale del roster a 13 elementi. Per quanto riguarda le prescelte, ritroviamo nella squadra di quest’anno in ordine alfabetico: Chiara Benvenuti (opposto), Giorgia Buggiani (alzatrice), Luna Caggiano (libero), Diletta Donati (schiacciatrice), Sofia Giraldi (alzatrice), Francesca Lucchesi (schiacciatrice), Chiara Mancuso (centrale), Sofia Mazzini (centrale), Emma Salvestrini (centrale), Marta Tellini (libero). I nuovi innesti invece sono: Margherita Lari (schiacciatrice, proveniente da Volley Livorno serie C), Federica Messina (schiacciatrice, in arrivo da Pallavolo Casciavola serie C) e Carolina Sacchetti (opposto, militante nell’Euroripoli Volley nella passata stagione sportiva sempre di serie C)". All’insegna della filosofia ’team vincente non si cambia’, l’Empoli Pallavolo ha scelto di presentarsi alla sfida del Campionato Nazionale con staff tecnico e medico immutati. Per quanto riguarda quest’ultimo, a seguire le ragazze saranno il medico sociale dottor Francesco Ammannati e la fisioterapista Sara Barbieri mentre sotto l’aspetto tecnico il primo allenatore Marco Dani sarà affiancato dal suo secondo Andrea Parenti oltre allo scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni. "Sono davvero contento della campagna acquisti dell’estate – ha detto il coach Marco Dani – perché mi sono trovato con il presidente Genova su vari concetti alla base della composizione di un roster più numeroso e competente rispetto all’anno scorso. Considerata la promozione in categoria superiore, infatti, era importante adeguarsi facendo tutto il possibile per organizzare una squadra all’altezza della sfida, anche se poi starà al campo decidere le sorti del torneo. Quel che è certo è che punteremo a prepararci al meglio per affrontare questo campionato molto equilibrato, con tante avversarie toscane e quindi in pratica numerosi derby".