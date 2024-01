Le reazioni, il palleggiatore De Cecco: "Dobbiamo solo sperare di migliorare in futuro». Anzani: "Perugia ci ha messo in difficoltà»

Esce sconfitta dal duello la Cucine Lube Civitanova che aveva un compito ingrato, di certo la squadra non è valutabile in una giornata complicata come è stata quella di ieri.

L’assoluto protagonista del pomeriggio è il libero Francesco Bisotto che a caldo ha detto.

"La battuta di Perugia è entrata e ci ha messo in difficoltà, io ho cercato di fare del mio meglio per cercare di far rimpiangere il meno possibile Fabio. Purtroppo, non è andata ed abbiamo perso, da parte nostra bisogna già pensare alla prossima partita. Battuta e ricezione ha fatto la differenza in questo duello".

Il palleggiatore Luciano De Cecco ha sottolineato i valori umani. "Era importante essere vicini a Fabio, penso che il risultato non abbia senso. Se possiamo fare meglio non lo sappiamo, dobbiamo solo dimostrarlo. Dobbiamo sperare di fare meglio più avanti. Cerchiamo di andare avanti e anche se non disputeremo le final four di coppa Italia non è un problema. Sono tre anni che non andiamo alle finali e anche l’anno scorso siamo arrivati alle finali scudetto, quindi, non significa nulla mancare un appuntamento. Sappiamo che dobbiamo migliorare, lavorare in palestra per giocare un po’ meglio a pallavolo".

Ha parlato delle carenze del gruppo il centrale Simone Anzani.

"Penso che non ci siano da dire molte parole. Nel senso che Perugia ci ha messo in difficoltà con un gioco tecnicamente molto normale e noi siamo andati in difficoltà subito, non riuscendo a creare gioco con la battuta che doveva essere la nostra arma principale contro di loro. Con l’assenza di Fabio Balaso mancava un tassello molto importante per noi, l’approccio forse è mancato, lo spirito combattivo e la volontà di rimanere attaccati alla partita ci deve sempre essere. Forse stavolta è mancato un po’".

a. a.