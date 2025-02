Le strade si separano. Rescisso il contratto con Ekstrand

La Consar ha comunicato di avere rescisso consensualmente il contratto con Hampus Ekstrand. Lo schiacciatore svedese, giunto in estate da Taranto dove era stato nel roster delle ultime 2 stagioni di Superlega, ha chiuso la propria esperienza a Ravenna con 73 punti (6 ace e 6 muri). Partito titolare nelle prime 9 giornate nel ruolo di schiacciatore di banda in diagonale con Tallone, ha pagato lo scarso rendimento in ricezione. Perso il posto a favore di Feri (prima) e Zlatanov (poi), è stato rigettato nella mischia domenica contro Aversa, nel ruolo di opposto, in sostituzione dell’infortunato Guzzo. Al suo posto, il tecnico e ds Valentini sta meditando se attingere dalla squadra di serie C o se tuffarsi sul mercato estero, dal momento che il mercato italiano è chiuso.