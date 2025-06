Le tappe della vicenda e le reazioni. Fabris tuona: "Inaccettabile»

Da una parte il Volley Modena è alla ricerca di un impianto e si sta facendo sentire spesso e con toni certo non teneri, seguita dalla Lega Femminile ("la decisione del volley maschile è inaccettabile, una concezione privata di un bene pubblico" ha tuonato ieri Fabris, presidente del consorzio); dall’altra il ‘padrone di casa’ del palasport, Modena Volley, uscito ieri col comunicato che leggete qui a fianco. Un comunicato che parla di un progetto al femminile di serie B, voce di spesa in più per una società molto attenta alle uscite. Andiamo con ordine, ricostruendo un assunto chiaro anche dalle reciproche note ufficiali: chi gestisce viale dello Sport non vuole inquilini al PalaPanini. O quanto meno non vuole questi, di inquilini.

I primi colloqui. Appena raggiunta la promozione in A2, la società femminile di Muzzioli contatta Comune di Modena e Modena Volley. In base a quanto scritto nella convenzione del PalaPanini, però, gli interlocutori primari sono Storci e Gabana, non l’amministrazione comunale che certo può (e forse dovrebbe) fare pressioni in qualche senso ma non ha la titolarità di decidere come vadano gestite ore e ospiti. In questa prima fase Modena Volley prende tempo, il Volley Modena attende, consapevole dell’appoggio istituzionale.

Un settore femminile. Attraverso alcuni media locali, Modena Volley fa improvvisamente sapere di avere intenzione di aprire un settore femminile, magari acquistando un titolo di serie B, magari da Sassuolo, che però pare averlo già ceduto. Ora si apprende che quella B femminile si farà a ogni modo.

La rottura. Alla fine gli spazi non vengono concessi: né per dubbi sull’affidabilità (anche economica) dell’interlocutore, né per problemi organizzativi o logistici legati alla A2 femminile: quegli spazi servono alle giovanili e all’eventuale nuovo settore femminile. Non citato però nei colloqui con Volley Modena. Qundi? Detto che il palasport è in gestione a Modena Volley che può disporre dei suoi spazi, la società di viale dello Sport, ancora una volta, non ne esce bene. La comunicazione primaria è stata lasciata in mano ad altri (Volley Modena), e mentre da una parte si fanno conti al centesimo per il budget di SuperLega, dall’altra si rinuncia a un introito (un inquilino) per aumentare le spese. Una serie B femminile senza settore giovanile è infatti un costo (nemmeno piccolo), l’acquisizione del titolo costa, costerà, nel caso, fare una squadra partendo col mercato adesso. Oppure Modena prenderà un titolo legato a una squadra già fatta e finita, vicina? Capire le strategie di Modena Volley è diventato veramente complesso.

