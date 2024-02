L’Emma Villas cerca gloria in casa di Ravenna. Capitan Bonami: "Pensiamo al nostro gioco"

Emma Villas in campo a Ravenna per la ventesima giornata di campionato. Si sta per entrare nel clou della stagione, con gli scontri diretti che determineranno la griglia playoff. La partita al PalaDeAndrè (fischio di inizio alle 18, arbitrano Turtù e Toni) è importantissima per la zona podio: "Ci siamo allenati molto bene dopo la sconfitta con Brescia – ha spiegato capitan Bonami (nella foto) ai microfoni del sito ufficiale biancoblù –. Avevamo qualche acciacco, lo abbiamo superato, poi abbiamo fatto un ottimo lavoro di preparazione di questa partita. Siamo pronti per fare una gara di squadra, sarà importante aiutarci in tutti i fondamentali, in ricezione, muro-difesa. Se giochiamo di squadra possiamo fare risultato". Il ko con Brescia che ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive non ha minato la fiducia nell’ambiente: "Venivamo da un momento molto positivo prima della sconfitta con Brescia – ha aggiunto Bonami –. Siamo noi i responsabili della sconfitta, stavamo dominando la partita, loro sono stati bravi a risalire dal 17-13 nel quarto ma noi colpevoli. Quando hai la responsabilità del tuo risultato è sicuramente un buon segno: significa che siamo competitivi, vogliamo fare una grande stagione, questa partita ci può insegnare tanto per il futuro. Abbiamo riguardato quello che possiamo migliorare, se ci riusciamo faremo un grande salto di qualità".

Di fronte oggi una formazione molto quotata: "Ravenna è una delle squadre che lotta per il passaggio di categoria, una squadra giovane che come tutte le squadre giovani cresce partita dopo partita. All’andata abbiamo perso per 3-0, unica volta che abbiamo perso così nettamente, venivano da un momento difficile e riuscirono a metterci in difficoltà. Credo che per noi sarà importante concentrarci sul nostro gioco, sarà importante per noi per concentrarci sulle nostre forze. La pressione è diversa per chi gioca in casa e per chi gioca fuori, cerchiamo di sfruttarla a nostro vantaggio. Dal punto di vista tecnico li conosciamo bene, Bonitta è un allenatore che ha sempre fatto molto bene con i giovani, è una squadra forte e completa in tutti i reparti, ci sono tante buone individualità oltre a Bovolenta. Per noi è un ottimo test in vista dei playoff, da qui al termine della stagione regolare cercheremo di fare il maggior numero di punti per avere la posizione di partenza migliore nella postseason".