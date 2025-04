L’Emma Villas corre verso la gara con Brescia. Cattaneo: "Sarà importante mantenere l’umiltà"

La Emma Villas, dopo il successo in gara2 contro la Consar Ravenna si allena in vista della semifinale contro il Gruppo Consoli Sfrec Brescia, che come i romagnoli avrà il fattore campo a vantaggio. Si inizia domenica al centro sportivo San Filippo con inizio alle 17,30. Nell’ambiente biancoblu c’è entusiasmo dopo il filotto di vittorie come spiegano lo schiacciatore Claudio Cattaneo e il libero Federico Bonami presenti ieri mattina all’International School of Siena, partner della società. "Stare in mezzo ai giovani è sempre bello, interessante e stimolante – è sottolinea Cattaneo – Abbiamo parlato e giocato, è stato un momento piacevole. Ci stiamo preparando per affrontare la serie di semifinale, sarà importante mantenere la nostra umiltà. Dobbiamo continuare a lavorare duramente in palestra, ogni successo che abbiamo ottenuto ci ha dato via via sempre maggiore morale. Ravenna era certamente un team difficile e ostico da affrontare, contro di loro è comunque emersa la nostra crescita. E adesso ci apprestiamo a sfidare Brescia, un’altra squadra forte, con giocatori di qualità e con alcuni elementi che sono scesi appositamente dalla Superlega. Dovremo lottare nuovamente su ogni pallone, giocare aiutandoci l’uno con l’altro e stringere i denti anche nelle prossime sfide". Poi uno dei veterani del gruppo, Bonami, alla terza stagione in biancoblu. "Il concetto di gruppo è fondamentale in ogni squadra, si deve lavorare per unire i cervelli, quando riesci ad allineare tante menti è possibile trovare più soluzioni, ci si allena meglio, si cresce come gruppo e poi può arrivare anche la vittoria – così il libero dopo l’incontro con i giovani studenti -. Noi sappiamo cosa vogliamo, dobbiamo continuare a ragionare gara per gara e quindi ora dobbiamo concentrarci sulla serie di semifinale contro Brescia, che è una squadra molto competitiva. La serie che abbiamo disputato contro Ravenna è stata dura e anche stancante, sono stati due match molto emozionanti. C’è stato pure l’elemento della sofferenza, nel senso che abbiamo saputo soffrire, anche in un campo difficile come il PalaCosta. Siamo comunque riusciti a trasformare la tensione iniziale in energia. Ora abbiamo il compito di recuperare tutte le energie in vista delle prossime partite – ha concluso - nella serie di semifinale contro Brescia".

Guido De Leo