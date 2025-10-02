L’Emma Villas ‘debutta’ al PalaEstra. Quattro set vinti contro San Giustino

Emma Villas 4San Giustino 0

EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 4, Mastrangelo 2, Matteini, Bragatto, Bini (L), Nelli 9, Manavi 12, Mignano, Compagnoni 9, Randazzo, Ceban 6, Baldini, Benavidez 23. Allenatore Petrella.

SAN GIUSTINO: Tosone 9, Vitale 3, Biffi 2, Cherubini, Favaro, Chietta (L), Proccilli 2, Alpini 17, Compagnoni 6, Pochini (L), Cappelletti 8, Quarta 4, Masata. Allenatore Bartolini.

Parziali: 25-19, 25-22, 25-19, 15-13.

SIENA – Finisce 4-0 al PalaEstra di Siena l’allenamento congiunto tra Emma Villas Codyeco e Erm Group Altotevere San Giustino. Buona prova della formazione allenata da coach Petrella, che ha la meglio sulla squadra umbra che affronterà la prossima stagione di A3 e dove militano gli ex senesi Alpini, Cappelletti e Pochini oltre a Mirco Compagnoni, gemello di Federico centrale della Emma Villas Codyeco.

Nel primo set Inizia iniziano bene Benavidez e Nelli, 10-10. Il primo ace dell’incontro ha la firma di Benavidez, per il +1 Siena. Sbaglia la ricezione Lupi Siena, ringrazia Compagnoni M. che appoggia dal centro. Supera il muro a due toscano Cipriani. Ceban da nove metri. L’ultimo punto è invece di Nelli, 1-0.

Nel secondo set Cappelletti sbaglia la battuta. Buona difesa della Emma Villas Codyeco, 10-6. Bell’ace di Cappelletti ma San Giustino è sempre sotto, 19-15. Difende bene Mastrangelo, punto Lupi Siena con Nelli. Gioco prolungato, vinto da Altotevere con il muro Alpini-Quarta. Fuori poi la schiacciata dell’ex. Il ventitreesimo punto arriva con Manavi, bravo a prendere le mani esterne del muro. Alpini sbaglia la battuta e regala il set point ai locali, sprecato con Ceban: 24-20. Schiacciata di Nelli out, poi Benavidez chiude i conti, 2-0.

Nel terzo set Cappelletti apre un 0-3 umbro ma piano piano i padroni di casa, alla prima al PalaEstra, scappano sul 13-8 che diventa 19-14. Manavi cala l’ace. Biffi con il muro trova il cambio palla dopo il break toscano. Muro Nelli che porta al match point, poi chiuso nuovamente a rete: 25-19.

Si gioca anche il quarto set (a 15) con Petrella che sceglie Rocca per Nelli e Matteini per Manavi: Finisce fuori la spike di Matteini, punto umbro. Punti gratis con le battute: 2-2. Mastrangelo per Compagnoni, 5-7. Benavidez ringrazia il nastro sulla battuta, recupera un break Emma Villas Codyeco. Rocca bene col mancino. Azione prolungata, chiusa dalla spike di Cipriani. Dentro la battuta di Mastrangelo, dopo i cambi palla. Ancora insidioso dai nove metri, chiude la palla Rocca di potenza. La battuta sbagliata da San Giustino vale il 15-13.