L’Emma Villas guarda avanti con fiducia. Cattaneo: "Miglioriamo in trasferta"

Il martello biancoblù Claudio Cattaneo, ai microfoni del sito ufficiale della società, ha parlato del momento della squadra: "Siamo contenti di essere rientrati nelle posizioni play-off, ora dipende da noi – ha sottolineato lo schiacciatore –. Ci giochiamo tutto sul campo, è bellissimo, non dobbiamo guardare i risultati delle altre. Siamo molto contenti delle tre vittorie in fila, sono arrivate perché abbiamo alzato il livello del nostro gioco dopo aver elevato in maniera consistente la qualità degli allenamenti".

Il successo di domenica scorsa ha galvanizzato tutto l’ambiente: "Prata di Pordenone è una grande squadra, non ha mollato fino al quinto set, ci ha messo in difficoltà nei due set che ha vinto. Noi siamo stati bravi a tenere botta e non mollare, quello che abbiamo fatto sempre nelle ultime partite. Sapevamo che Gamba e Terpin erano i due attaccanti da limitare, rispetto all’andata lo abbiamo fatto nei momenti importanti, cioè quando si arriva attorno a quota venti punti".

Rispetto a un mese fa Emma Villas sembra un’altra squadra, più consapevole, più matura, più efficace nei momenti chiave degli incontri: "Essere al completo e allenarsi a livello alto sei contro sei sicuramente aiuta – ha spiegato l’ex ricevitore di Grottazzolina –. Abbiamo migliorato delle cose ma non in maniera eclatante: eravamo già ad un buon livello, dovevamo migliorare l’amalgama di squadra, usare i nostri punti di forza e mascherare i punti di debolezza. Abbiamo iniziato a farlo da Cuneo in una situazione difficile, quella vittoria ci ha dato tanta carica. A Porto Viro abbiamo rischiato di perdere ma siamo rimasti lì senza mollare".

Lo staff ha lavorato molto sui dettagli: "Sappiamo che il cambio palla è il nostro punto di forza, stiamo toccando molto di più i palloni avversari a muro, stiamo facendo qualche difesa in più, anche col servizio siamo migliorati parecchio: non facciamo tanti ace ma riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari sulla ricezione. Adesso lo step da fare è migliorare ulteriormente in trasferta".