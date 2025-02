L’Emma Villas non si ferma più: poker servito. A Catania un’altra vittoria in rimonta al tie-break

CATANIA

2

EMMA VILLAS

3

CATANIA: Basic 13, Rottman 1, Argenta 1, Volpe 5, Lucconi 3, Bartolucci 7, Saitta 1, Sabbi 20, Orto, Lombardo, Manavinezhad 17, Bossi, Bartolini, Bernardis. Allenatore Montagnani.

EMMA VILLAS: Trillini 11, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 25, Ceban, Cattaneo 17. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Nava, Manzoni.

Parziali: 20-25, 25-21, 25-21, 15-25, 11-15.

CATANIA – Quarta vittoria consecutiva per Emma Villas, anche questa, come le due precedenti, arriva al tie-break e in rimonta. Così come con Prata di Pordenone domenica scorsa, Siena passa da 1-2 a 3-2, confermandosi una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Primo set equilibrato fino al 10-10, poi Siena scava il solco di tre lunghezze. Montagnani prova a chiamare un time-out d’emergenza, ma Trillini piazza il muro e il margine diventa di quattro punti (11-15). Cattaneo con un ace allunga ulteriormente le distanze (12-18) e poco dopo chiude anche il colpo del +7 (13-20 sul tabellone). Acicastello accorcia con l’ace di Volpe (15-20), Siena opera il contro break con Randazzo (15-22). I padroni di casa annullano tre setpoint, ma alla quarta opportunità Cattaneo chiude i conti. Il secondo set parte malissimo per Siena: già sotto per 3-0, vede scappare ulteriormente gli avversari con l’ace di nastro di Basic (4-0) e poi con il pallonetto dello stesso schiacciatore (7-1). Nelli accorcia le distanze lavorando bene a muro, poi con un ottimo turno di servizio mette in difficoltà la ricezione locale, permettendo a Randazzo di firmare i punti del -1 (14-13). Ace di Manavi e Catania riallunga, ancora Basic a segno per il 19-15; una prodezza di Sabbi permette agli etnei di mantenere quattro punti di vantaggio, il muro di Saitta permette ai padroni di casa di chiudere al secondo setpoint. Terzo set in cui Catania piazza il primo break con l’ace di Bartolucci (8-5). Muro di Nelli, ace di Cattaneo, altro muro, stavolta di Trillini, su Basic per il 10-10. I padroni di casa non si scompongono, murano due volte Randazzo e si portano sul 13-10. Bartolucci a segno per il +4 (15-11), Nelli ottimo al servizio per il 15-14. Sabbi ripristina il break a favore di Catania (18-15), gli errori di Nelli e Cattaneo ampliano il margine a +5 (22-17). Al secondo setpoint è decisivo l’errore di Randazzo. Che però si riscatta ampiamente in apertura di quarto set: suoi quattro dei sei punti con cui Emma Villas vola subito sul 6-0. Catania non ha armi per replicare, almeno fino a quando un’invasione consente di tornare almeno al -3 (12-15). Siena si riprende il cambio palla e poi con il turno di battuta di Nelli piega completamente la resistenza etnea (12-20). Ace di Rossi, si va al quinto. Subito buona partenza (3-5), poi pareggio fortunoso di Catania (5-5), ma Siena riallunga con Cattaneo (7-11). È la fuga decisiva, coronata dal punto finale di Randazzo.