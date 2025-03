L’Emma Villas scende in quel di Palmi. Bonami: "Non dobbiamo sottovalutarli"

Emma Villas in campo a Palmi per la ventiquattresima giornata di campionato. Delle sfide che mancano al completamento della regular season è la sfida sulla carta sicuramente più semplice; Palmi è già retrocessa matematicamente in A3 dopo la sconfitta di domenica scorsa a Porto Viro e non può rappresentare, per quella che in questo momento è la squadra più in forma del campionato, un ostacolo proibitivo. Dall’alto della sua esperienza l’ex capitano biancoblù Federico Bonami ha tenuto alta la tensione prepartita: "Sarà una sfida delicata, non dobbiamo assolutamente sottovalutarli – ha detto ai microfoni del sito ufficiale della società –. Dovremo stare molto attenti a quello che faremo nella nostra metà campo cercando di imporre il nostro gioco. È una tappa fondamentale per cercare di fare più punti possibile in vista dei playoff dove vogliamo avere la posizione migliore". La Emma Villas delle ultime cinque partite, in grado di domare la capolista Prata di Pordenone, due contendenti playoff come Cuneo e Catania, più due mine vaganti come Porto Viro e Cantù, non può temere un avversario che ha conosciuto il proprio destino già a febbraio. Sul momento della stagione biancoblù Bonami si è espresso così: "Sicuramente per me è stata una stagione con più volti – ha sottolineato Bonami (nella foto) –, in questo periodo ci siamo ritrovati di squadra e abbiamo raccolto quello che avevamo seminato, queste cinque vittorie consecutive sono un punto di partenza per noi. Vogliamo continuare a fare bene, abbiamo le idee chiare su dove vogliamo arrivare. Stiamo salendo in tutti i fondamentali perché abbiamo la possibilità di lavorare tutti insieme, questo ci permette di alzare la qualità degli allenamenti e poi conseguentemente si alza anche il livello che riusciamo ad esprimere in partita". Ulteriore fiducia per il gruppo è arrivata dal modo in cui è stata archiviata la pratica Cantù sei giorni fa: "Sono contento della prova di domenica scorsa – ha aggiunto il libero –. Nei primi due set abbiamo espresso un ottimo livello di gioco, nel terzo abbiamo recuperato bene quando loro si sono ritrovati avanti per 18-15, siamo stati molto lucidi e decisi. Una bella prova di squadra". Fischio di inizio alle 16, per dirigere la sfida sono stati designati Giovanni Ciaccio e Giorgia Spinnicchia. In campo oggi anche Saturnia Cosedil Acicastello Catania contro Smartsystem Essence Hotels Fano; domani tutto il resto della ventiquattresima giornata.