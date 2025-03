L’Emma Villas soffre ma si impone . Consolidata la posizione play-off

PALMI

1

EMMA VILLAS

3

PALMI: Mariani 1, Lecat, Iovieno 2, Gitto 6, Donati, Maccarone 7, Corrado 20, Paris 1, Prosperi Turri, Sala 17, Concolino, Carbone 3, Guastamacchia, Benavidez 6. Allenatore Canestracci.

EMMA VILLAS: Trillini 10, Nevot 9, Bonami, Melato, Coser, Alan 1, Alpini, Nelli 21, Rossi 1, Pellegrini, Randazzo 17, Ceban 7, Cattaneo 9. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Ciaccio, Spinnicchia.

Parziali: 30-32, 25-20, 18-25, 19-25.

PALMI – Con qualche difficoltà di troppo, specialmente nei primi due set, Emma Villas vince a Palmi e solidifica il proprio piazzamento all’interno della zona play-off. Forse un pizzico di deconcentrazione, dovuto al fatto di affrontare un avversario già retrocesso in A3, fatto sta che per un’ora abbondante di gioco i biancoblù fanno una fatica enorme a trovare il bandolo della matassa. Quando avviene, poi la gara si mette sul binario giusto. Binario che sicuramente non c’è ad inizio di partita, quando Palmi si porta avanti 7-2 e sembra in totale controllo, dimostrando una buona organizzazione di gioco. Calabresi avanti di quattro lunghezze quando Corrado trova il colpo mani e fuori del 23-19. Tutto finito? Assolutamente no, Siena piazza un parziale di quattro punti e raggiunge la parità a quota 23. Si va ai vantaggi: Randazzo annulla il primo e il quinto setpoint, Nelli il terzo (il secondo e il quarto se li autocancella Palmi con due errori al servizio). Il muro di Nelli su Corrado vale il 29-28, Palmi ha una sesta opportunità, cancellata da un’invasione, poi Siena ribalta e chiude al secondo setpoint con Randazzo.

Nella frazione successiva regna l’equilibrio fino a quando l’ex Gitto non piazza il muro del 20-18. Emma Villas replica con Cattaneo, Sala regala il +3 ai suoi che poi chiudono senza problemi il set sul +5. Nel terzo i padroni di casa provano la fuga (6-4), Siena resta concentrata e affianca gli avversari a quota 11. Due muri di Ceban all’interno di un parziale di quattro punti che permette di andare in fuga (19-13). Palmi si incarta, Siena invece ha trovato ritmo, così la naturale conclusione del set è delineata dalla palla messa a terra da Randazzo. La Omifer non vuole saperne di mollare, prova a portare la sfida al quinto e finché mantiene tre lunghezze di vantaggio (14-11) può anche crederci. L’ace di Alan dà la carica per il pareggio, l’affondata di Cattaneo vale il sorpasso (16-15) da cui parte la fuga decisiva. In un attimo è +6 (21-15) con Palmi chiaramente alle corde. L’ultimo guizzo calabrese vale il -4 (17-21), l’ace di Nevot ripristina sei lunghezze di margine. Alla terza opportunità di chiudere il match Trillini manda di là una palla su cui la difesa di casa pasticcia.