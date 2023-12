L’Emma Villas vuole guardare avanti. Domani trasferta sul parquet di Aversa

Il post Grottazzolina è trascorso con la mente già rivolta al prossimo appuntamento, la delicata trasferta ad Aversa dove domani sera alle 19 la Emma Villas affronterà la neo promossa Wow Green House. Lo farà, con ogni probabilità, senza Marco Pierotti, vittima di un taglio profondo alla tibia che ha richiesto giovedì sera un viaggio al Pronto Soccorso. Tempi di recupero non ancora definiti. I risultati della decima di campionato hanno suddiviso la classifica di serie A2 in vari tronconi. Nello splendore del suo percorso da dieci vittorie su dieci partite, comanda Grottazzolina con 28 punti; dietro insegue Prata di Pordenone, a quota 23, con un bilancio di otto successi e due sconfitte. Poi una parte di classifica che comprende sei squadre in due punti: Cuneo e Siena a 18, Brescia e Ravenna a 17, Porto Viro e Reggio Emilia a 16. Se il campionato finisse oggi gli emiliani (4 vinte e 6 perse) resterebbero fuori dai playoff rispetto a Porto Viro (5 vinte e 5 perse). Poi un gruppo di quattro squadre in due punti (Aversa, Pineto, Santa Croce e Cantù), quindi Castellana Grotte staccata a quota sette. È ancora presto per trarre conclusioni affrettate, al termine del campionato manca tutto il girone di ritorno più le ultime tre partite del girone di andata, per ora però la situazione è questa. L’Emma Villas, con un bilancio di sei vinte e quattro perse, è lì, per ora ai piedi della zona podio, ma con due sole lunghezze di vantaggio sulla settima piazza, l’ultima utile per partecipare ai playoff. Quest’anno infatti la post season sarà appannaggio delle prime sette, con la prima che si qualifica direttamente alle semifinali e le altre sei che giocano i quarti, mentre l’ottava resterà fuori. Quindi il margine sulla zona grigia della graduatoria è piuttosto esiguo. Nelle dichiarazioni post gara Mechini ha coinvolto direttamente Krauchuk e Milan. Il brasiliano ha giocato la sua peggior partita in biancoblù, appena cinque punti con il 22%; il martello ha da tempo perso il posto di titolare a favore di Tallone ed è lontano dai livelli espressi qualche anno fa.