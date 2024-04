L’ex Zamagni. "Niente da perdere. Sul nostro campo saremo più efficaci»

In casa Porto Viro alla vigilia di gara 2 ha parlato l’ex biancoblù Matteo Zamagni: "Ci siamo meritati questa semifinale, vogliamo giocarcela al massimo e dimostrare che non siamo arrivati qui per caso – ha detto al sito ufficiale della Delta Group –. Lo spirito deve essere lo stesso che ci ha accompagnato nei quarti, bisogna andare in campo con il braccio libero, pensando che non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo fare semplicemente il nostro gioco, quello che siamo riusciti ad esprimere nelle tre gare con Cuneo, stando sempre lì, aggredendo l’avversario".

"Giovedì Siena ci hanno messo in difficoltà e non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato – ha aggiunto Zamagni –, ma giocando nel nostro palazzetto saremo più tranquilli e sicuramente riusciremo ad essere più efficaci. La chiave sarà essere aggressivi con il servizio e da lì sviluppare il nostro gioco, come abbiamo fatto per larghi tratti della stagione e nelle tre gare dei quarti".