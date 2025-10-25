L’Hokkaido adesso va a caccia del tris. De Marco: "Ritmo e muro, noi ci siamo"

Hokkaido a caccia del tris: per continuare a stupire. Alle 20,30 al PalaSavena, la Pallavolo Bologna ospita Loreto. Reduce dai successi alla prima casalinga con Grottazzolina e dalla prima trasferta con Fermo, e ancora a punteggio pieno, i rossoblù sono attesi da un nuovo esame all’interno di una giornata che potrebbe iniziare a sgranare la classifica, seppure si sia solo alla terza giornata: vincere per rimanere nel treno di testa è l’obiettivo, nel giorno in cui Forlì ospiterà Ferrara e Macerata se la vedrà con Osimo.

Vincere ancora inquadrerebbe la Hokkaido, squadra più giovane del girone con appena 20 anni di età media, come terza incomoda tra le squadre partite con favori dei pronostici. Anche perché la sfida si preannuncia complicata.

"Loreto è una squadra forte. Ha una diagonale palleggiatore/opposto importante per la categoria, con buone uscite anche in banda. Sarà importante tenere in buon ritmo, giocare bene a muro ed evitare errori diretti, anche se qualche rischio lo dovremo prendere visto il livello degli avversari". Così inquadra la sfida il tecnico rossoblù Roberto De Marco, che si gode però la buona notizia del rientro a tempo pieno dell’opposto e del centro Ricci Maccarini e Russello, che a Fermo erano partiti dalla panchina per acciacchi fisici rientrati.

"Li abbiamo recuperati e veniamo da una buona settimana di lavoro, ci siamo allenati bene". Non manca un problema con cui fare i conti e non è un dettaglio, perché in settimana si è fermato il libero titolare classe 2008 Imperato, per un dolore alle anche. Staff medico e tecnico proveranno a recuperare una pedina fondamentale per il sistema difensivo e in ricezione, ma senza forzature, per evitare di aggravare la situazione: De Cocinis potrebbe avere la prima chance da titolare se il compagno non dovesse riuscire a superare il problema fisico.

Le altre gare: Querzoli Forlì-Cavallino 4 Torri Ferrara, Don Celso Fermo-M&G Grottazzolina, Sab Group Rubicone-Montorio, Sios Novavetro San Severino-Sabini Falconara, Consar Pietro Pezzi Bologna-Beach&Park San Marino, Paoloni Macerata-Libertas Osimo.

La classifica: Cavallino 4 Torri Ferrara, Hokkaido Bologna, Paoloni Macerata 6; Libertas Osimo 5; Querzoli Forlì, Sab Group Rubicone 4; Novavolley Loreto, M&G Grottazzolina, Sios Novavetro San Severino 3; Beach&Park San Marino 2; Don Celso Fermo 0; Sabini Falconara, Consar Pietro Pezzi Ravenna, Montorio 0.