L’Hokkaido vede la vetta. Guarnieri: "Stiamo bene"

Archiviata la sosta, la Hokkaido Bologna fiuta l’occasione del sorpasso a Villadoro al secondo posto. Cerca continuità, Bologna, dopo un inizio di girone di ritorno fatto di due vittorie in altrettante gare, ma pure di un turno di riposo, oltre alla sosta dell’ultimo weekend. La cercherà stasera, al PalaSavena, a partire dalle 21, su un parquet che non calca.

Lo cerca contro il fanalino di coda Crema, che si presenterà a San Lazzaro con il nuovo schiacciatore Salsi e il rientro di capitan Cucchi al centro, dopo un lungo stop per infortunio. Evitare il testacoda è l’obiettivo: anche perché in contemporanea Villadoro ospiterà Mirandola: un ko della Transports, unito alla vittoria della Hokkaido, restituirebbe a Bologna il secondo posto che vale ai playoff, con una gara in meno rispetto ai modenesi.

Coach Guarnieri potrà contare sulla squadra al completo: indisponibile solo il secondo opposto Popov, a disposizione tutti gli altri, compresi Ricci Maccarini e i centrali che hanno recuperato dagli acciacchi, sfruttando la sosta.

"Ci stiamo allenando bene, i ragazzi sono concentrati sui miglioramenti a livello individuale e di sistema e lavoriamo in un clima ottimo. Ci stiamo concentrando sul percorso di crescita, senza pensare alla classifica e con Crema sarà fondametnale l’ordine a muro e l’attenzione in difesa, per poter costruire azioni pulite in contrattacco".

Questo si attende Guarnieri dai suoi ragazzi, per provare a riconquistare il secondo posto.

Le altre gare: Transports Villadoro-Stadium Mirandola, Radici Products Cazzago-Univolley Carpi, Modena-Ferramenta Astori Montichiari, Mgr Grassobbio-Arredopark Dual Caselle, Zotup Scanzorosciate-Canottieri Ongina, Kema Asola Remedello-Veneto Benacus. Riposa: Cremonese.

La classifica: Stadium Mirandola 45; Transports Villadoro 41; Hokkaido Bologna 39; Zotup Scanzorosciate 34; Arredopark Dual Casenne, Veneto Benacus 29; Canottieri Ongina 25; Ferramenta Astori Montichiari 24; Modena 23; Radici Products Cazzago 22; Cremonese 21; Kema Asola Remedello, Univolley Carpi 12; Mgr Grassobbio, Imecon Crema 11.

Marcello Giordano