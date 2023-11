"Liberi e Forti vincono il derby con l'Unomaglia"

U. VALDARNINSIEME

1

LIBERI E FORTI FIRENZE

3

U. VALDARNINSIEME: Brogi 1, Gabbrielli 6, Mariottini 15, Ori 13, Auretti 6, Migliorini 6, Pezzatini 1, Zatini, Sabbatini 3, Scialpi L., Arnetoli, Moleri. All. Lapi.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 3, Costamagna 11, Galli 8, Degli Innocenti 14, Sacchetti 20, Toccafondo 6, Bruni 2, Coluccini l. All. Pucci.

Arbitri: Tronfi e Gemma.

Parziali: 20-25, 19-25, 25-16, 14-25.

La Liberi e Forti si aggiudica il derby con l’Unomaglia. Solo nella terza frazione, la reazione delle padrone di casa ha messo in difficoltà le atlete di Pucci. Per il resto il match è stato a senso unico. Più o meno identico, l’andamento dei primi due set, mentre, come detto, nel terzo game, è salito in cattedra il Valdarninsieme. Il successo permette alla Liberi e Forti di salire a 7 punti, mentre le giocatrici di Lapi devono ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in Serie B1.

Ma.Fi..