Libertas, prima vittoria stagionale trascinata da Folli e Arcangeli

Primi punti in campionato per la Life365.eu Forlì. Al Villa Romiti le ragazze di coach Caliendo hanno piegato la quotata Fantini Folcieri Ostiano 3-1 (25-21, 20-25, 25-16, 25-20), al termine di una gara giocata con grande autorità. Avvio rock della Libertas, che ha tagliato la corda (4-1 e 7-3) trascinata da un’Arcangeli subito in temperatura. Pur rimaneggiate, le cremonesi sono rientrate e rimaste in scia, ma due ace di Perletti (17-13) hanno dato l’abbrivo alla fuga di Forlì, che ha chiuso con una diagonale di Folli: 25-21.

La reazione di Zampedri e compagne si è materializzata nel secondo set, in equilibrio fino a quota 10, quando le plurime sbavature della Life365.eu hanno consentito a Ostiano di staccarsi (10-13 e 12-17). Le ospiti hanno poi chiuso 20-25 con Comotti dai 9 metri. Terzo parziale mai in discussione: Libertas avanti tutta con Arcangeli, le cui bombe hanno scavato il fosso (6-2). In fiducia e totale controllo, Forlì ha allungato il passo (13-6) e dilagato (21-11). Un monster block di Folli e un attacco al centro di Casotti hanno inchiodato il 25-16.

Al cambio campo è iniziato un braccio di ferro fino a quota 12, quando la Life365.eu ha strappato (+2). Folli ha preso ritmo e tirato la volata, di Arcangeli il punto della staffa: 25-20.

Tabellino Life365.eu: Montini ne, Casotti 10, Arcangeli 15, Salvestrini, Folli 20, (L) Calisesi, Picchi 1, Casali ne, Marello ne, Perletti 13, Tutini 11, Simoncelli ne. All.: Caliendo.

Marco Lombardi