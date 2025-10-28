Libertas, prima vittoria stagionale trascinata da Folli e Arcangeli
Battuta Ostiano 3-1 ai Romiti. Secondo set a vuoto,. tutti gli altri controllati. dalle ragazze di coach Caliendo.
Primi punti in campionato per la Life365.eu Forlì. Al Villa Romiti le ragazze di coach Caliendo hanno piegato la quotata Fantini Folcieri Ostiano 3-1 (25-21, 20-25, 25-16, 25-20), al termine di una gara giocata con grande autorità. Avvio rock della Libertas, che ha tagliato la corda (4-1 e 7-3) trascinata da un’Arcangeli subito in temperatura. Pur rimaneggiate, le cremonesi sono rientrate e rimaste in scia, ma due ace di Perletti (17-13) hanno dato l’abbrivo alla fuga di Forlì, che ha chiuso con una diagonale di Folli: 25-21.
La reazione di Zampedri e compagne si è materializzata nel secondo set, in equilibrio fino a quota 10, quando le plurime sbavature della Life365.eu hanno consentito a Ostiano di staccarsi (10-13 e 12-17). Le ospiti hanno poi chiuso 20-25 con Comotti dai 9 metri. Terzo parziale mai in discussione: Libertas avanti tutta con Arcangeli, le cui bombe hanno scavato il fosso (6-2). In fiducia e totale controllo, Forlì ha allungato il passo (13-6) e dilagato (21-11). Un monster block di Folli e un attacco al centro di Casotti hanno inchiodato il 25-16.
Al cambio campo è iniziato un braccio di ferro fino a quota 12, quando la Life365.eu ha strappato (+2). Folli ha preso ritmo e tirato la volata, di Arcangeli il punto della staffa: 25-20.
Tabellino Life365.eu: Montini ne, Casotti 10, Arcangeli 15, Salvestrini, Folli 20, (L) Calisesi, Picchi 1, Casali ne, Marello ne, Perletti 13, Tutini 11, Simoncelli ne. All.: Caliendo.
Marco Lombardi
