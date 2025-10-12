Acquista il giornale
Libertas, troppa Teodora. La reazione frutta un set

B1 femminile Davanti a 400 spettatori, la Life365.eu ci prova invano: strappa a Ravenna l’1-1 in rimonta, ma non ci riesce nel decisivo 3° parziale.

di VALERIO RUSTIGNOLI
12 ottobre 2025
Le forlivesi esultano: hanno provato a impensierire le blasonate rivali (Salieri)

Alcuni interessanti lampi, ma ancora troppa poca continuità: all’esordio stagionale del campionato di serie B1, la Life365.eu cade per 1-3 (15-25; 26-24; 21-25; 17-25) nel derby contro Ravenna, davanti a oltre 400 persone in un Villa Romiti decisamente caldo. Nel primo set, l’equilibrio regnare fino a metà del tempo, quando Ravenna fa le prove di fuga: alla prima spallata (10-13 su attacco di Fabbri), la Libertas reagisce con Arcangeli e con l’ace di Casotti, poi grazie agli errori forlivesi, l’Olimpia Teodora scappa via e chiude sul 15-25.

Nel secondo parziale, Forlì sembra partire forte, ma subito sono ancora le giallorosse ad allungare: il muro di Marchesano vale il 10-14 che costringe la panchina di casa al timeout, nonostante l’ottima verve di Folli. La Life365.eu sembra faticare, ma trova in Salvestrini il braccio a cui affidare la risposta: prima la banda toscana riporta le sue in scia, poi è lei a insaccare il punto del 26-24 vanificando l’ottimo lavoro a muro della formazione bizantina.

Il terzo set sembra subito dire male alla squadra forlivese, che complice qualche errore di troppo in ricezione, parte ad handicap: 3-11 e 5-13 sono i parziali che sembrano sin da subito condannare la Libertas. Invece, con tenacia, le padrone di casa risalgono punto dopo punto e tornano a contatto grazie al lungo turno in battuta di Casotti che dal -7 porta Arcangeli ad attaccare il punto del 20-22. La rimonta, però, non riesce, così sono le ravennati a chiudere la frazione sul 21-25.

Nell’ultimo set, lo spartito non cambia: l’ace di Marchesano che vale il 4-12 suona di resa. Forlì perde il bandolo della matassa e affonda per 17-25, consegnando il successo alle bizantine.

Il tabellino: Montini 6, Casotti 6, Arcangeli 22, Salvestrini 12, Folli 9, Calisesi, Picchi 1, Casali, Marello ne, Perletti 2, Calcinari ne, Turini 1. All.: Caliendo.

