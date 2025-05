Liceo Da Vinci Villafranca trionfa nel torneo di pallavolo dell'alta Lunigiana

La sesta edizione, riservata alle rappresentative scolastiche di pallavolo degli istituti superiori dell’alta Lunigiana ha registrato la vittoria del liceo Da Vinci di Villafranca che ha bissato il successo dell’anno scorso. Il sestetto pallavolistico diretto dai professori, nell’occasione calatesi nel ruolo di coach, Geminiano Bertocchi, Francesca Nava e Alessandro Bisciotti, forte di alcuni profili particolarmente eccellenti per esperienza e tecnica pallavolistica ha messo in fila il Classico Aulla, Pacinotti-Belmesseri Villafranca e nella semifinale ha rimandato sconfitto il Malaspina Pontremoli per 25-11. Poi, nella finalissima ha affondato in meno di mezzora l’Istituto Pacinotti-Belmesseri Pontremoli per 2-0 (5-21) (7-21).

Sul parquet del “PalaBorzacca“ si è vista comunque in generale un’ottima pallavolo e tutti i 150 alunni si sono distinti per correttezza e impegno. Una bellissima giornata di sport a scuola con tutti i partecipanti felici di esserci e di condividere con alunne e alunni di altre scuole una giornata di sport. Prossimo appuntamento sabato 31 maggio sul sussidiario del Lunezia con la tappa del calcio a sette particolarmente attesa da tutte le scuole lunigianesi e allenamenti mirati all’appuntamento.

Ecco il dettaglio tecnico dei risultati. Semifinali: Da Vinci Villafranca-Malaspina Pontremoli 25-11; Pacinotti Belmesseri Pontremoli-Pacinotti Belmesseri Bagnone 25-9. Finalissima: Pacinotti Belmesseri Pontremoli-Liceo Da Vinci Villafranca 0-2 (5-21, 7-21 ui parziali).

La squadra vincitrice del Liceo Scientifico Da Vinci: Emma Pontiggia, Clarissa Goy, Linda Antoniotti, Matilde Musetti, Laura Bertocchi, Carlotta Beghini, Maria Tacci, Camilla Ascione, Alessia Ottolini, Noemi Fabiani, Giovanni Maria Rogato, Jacopo Tieri, Giulia Bambini, Martina Musetti, Andrea Bocchia, Benedetti Quartieri, Riccardo Rubini, Maria Laura Andreini, Malak Abasidi, Nora Bongi. Coach: Geminiano Bertocchi, Francesca Nava e Alessandro Bisciotti.

Alla premiazione oltre all’organizzatore del trofeo, professore Furio Dioguardi, sono intervenuti l’assessore alle Politiche scolastiche Annalisa Clerici, l’assessore allo Sport Manuel Buttini, il presidente del Panathlon Aldo Angelini.