Lido di Fermo, l’apoteosi di pubblico sui campi di beach volley. Grottazzolina, si suda pure sulla sabbia: i tifosi in delirio

Il mese di agosto della Yuasa Battery Grottazzolina si chiude sulla spiaggia di Lido di Fermo, trasformando lo stabilimento balneare Doppio Zero in un vero e proprio palazzetto all’aperto con tantissimi tifosi, turisti e appassionati, che hanno potuto vivere da vicino l’energia della Superlega.

I ragazzi guidati da coach Ortenzi si sono esibiti in un torneo di beach volley 3 contro 3, suddivisi in quattro squadre che si sono affrontate in un girone all’italiana; presente anche una rappresentanza della squadra che si sta preparando ad affrontare la Serie B, confermando l’attenzione del club verso tutto il movimento. A imporsi, dopo una serie di match combattuti e spettacolari, è stata la formazione composta da Falaschi, Magalini e Marchisio, che ha fatto valere la propria affinità e abilità tecnica anche sulla sabbia.

Un pomeriggio che ha visto anche un ottimo abbraccio del pubblico, rinsaldando il legame profondo tra la Yuasa Battery e la sua gente. Soddisfatto il presidente Rossano Romiti: "Un’altra domenica di sport vissuta in mezzo ai nostri sostenitori e ai turisti. Si é sentito il calore del pubblico, un grande abbraccio che ci portiamo dentro. Il Doppio Zero è stato una cornice perfetta: vogliamo ringraziare tutti per questa giornata di festa". Gli ha fatto eco anche l’assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini:"È sempre emozionante vedere tanta gente radunarsi per applaudire atleti di altissimo livello. Iniziative come questa valorizzano il nostro litorale, promuovono lo sport e creano inclusione. Il beach volley è un linguaggio universale, accessibile e coinvolgente: siamo felici che la Yuasa Battery abbia scelto Lido di Fermo per la sua Beach Volley Young Academy e per questa giornata speciale".

Durante il pomeriggio i tifosi hanno potuto sottoscrivere l’abbonamento stagionale per seguire la Yuasa Battery nelle gare interne della Superlega 2025/2026, che si preannuncia come una stagione carica di entusiasmo. In parallelo, coinvolgendo ancora di più il pubblico, la società ha organizzato un gioco a premi, che ha messo in palio due abbonamenti di tribuna.

A vincerli sono stati Matteo Mochi di Massa Fermana e Marina Bollettini di Porto Sant’Elpidio, estratti tra i presenti in un momento particolarmente partecipato dell’evento. La giornata ha rappresentato anche un’occasione per il team di prepararsi al meglio in vista del ritorno in palestra, mantenendo però un contatto diretto e informale con la comunità.

Roberto Cruciani