Life365.eu Forlì vs Smapiù Arena Verona: thriller salvezza nel playout di serie B1

Le lancette dell’orologio segnano l’ora ‘X’. È la notte di Life365.eu Forlì-Smapiù Arena Volley Verona, primo round del playout di serie B1 (girone C), il penultimo miglio di una stagione tribolatissima per entrambe. Al Ginnasio sportivo (20.30) è thriller salvezza da brividi. Fuoco e tensione, per cuori forti. Serve la testa, il cuore, l’anima: serve la vera Libertas, quella capace, non più tardi di undici giorni or sono, di piegare al tie-break Cesena, terza della classe, e salire di rincorsa sull’ultimo treno per la speranza.

Diametralmente opposto il cammino delle scaligere, flop del campionato, vittoriose non senza patemi contro la Clementina Castelbellino (già retrocessa) nell’ultimo turno di un girone di ritorno in picchiata, nel quale hanno raccolto il magro bottino di 12 punti su 35 complessivi. Forlì in fiducia, al gran completo e con la spinta del pubblico, pronto a trascinare al successo Gregori e compagne. Domenica 25 (ore 18) il ritorno a campi invertiti, con eventuale set di spareggio in caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti.

Nel mentre, la Libertas può rallegrarsi per il figurone dell’Under 18 biancoblù nelle finali nazionali di categoria. Superate brillantemente le fasi preliminari, le forlivesi (anch’esse guidate, come la prima squadra, da coach Biagio Marone), hanno raggiunto i quarti di finale, dove sono state ribaltate (3-2) dal Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma. La Life 365.eu ha poi sconfitto (3-1) il Volley Friends Tor Sapienza Roma, chiudendo la spedizione calabrese con un sensazionale settimo posto, rispetto al già lusinghiero decimo della precedente edizione. Per la cronaca, il titolo di campionesse d’Italia è andato, per la quinta volta consecutiva, alle panterine della Cortina Express Imoco Volley San Donà Conegliano che nella finalissima hanno regolato la Moma Anderlini Modena 3-0.

Marco Lombardi