Life365.eu sfida Eagles Vergati Padova per la sopravvivenza in serie B

Sotto a chi tocca. Demolito il fanalino di coda Teramo a domicilio (0-3), la Life365.eu chiede strada alle Eagles Vergati Padova, in volo oggi (ore 17.30) sul Ginnasio sportivo, per allungare la serie positiva e accorciare le distanze dal quintultimo posto (-6), appannaggio del tandem formato da Jesi e Verona: toccarlo, vorrebbe dire sopravvivenza.

‘Good vibes’ in casa Libertas. Gregori (nella foto) e compagne sono in fiducia e sul pezzo: hanno cambiato passo nel girone di ritorno conquistando già 13 punti – uno in più rispetto alla deficitaria prima parte di stagione – e, quando mancano cinque giri alla bandiera a scacchi, non possono più floppare. Specie contro quella che è, o meglio era, una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Sì, perché l’exploit (3-2) nel derby padovano contro la Banca Annia ha avuto solo l’effetto di prolungare l’agonia delle Eagles. Spalle al muro (-15 dalla zona salvezza), Vergati non può più scongiurare l’ormai inevitabile deriva aritmetica, talchè persino un colpo corsaro, oggi, in terra di Romagna potrebbe non bastarle per evitare la discesa in B2.

Ancora un derby, invece, per la Querzoli in serie B maschile. Strappato anche lo scalpo eccellente della Sab Group Rubicone seconda della classe, inchinatasi alla dura legge del Ginnasio sportivo, e piantate le radici nella terra di mezzo, Forlì sale sul Titano (ore 17.30) per calare il poker. E pure il sipario sulla questione salvezza.

Mariella e sodali, infatti, hanno ammucchiato 14 punti di vantaggio sulla zona rossa e vincendo avrebbero la possibilità di scalare ulteriori posizioni in classifica, a patto di non scendere in campo appagati.

La Promopharma? Precede Forlì di 2 lunghezze, viene dal ko al tie break in quel di Assisi ma in casa è un rullo compressore: non perde dal lontanissimo 30 novembre (0-3, guardacaso sempre con Assisi), dopodichè ha inanellato 6 vittorie consecutive.

Marco Lombardi