Lindsey Ruddins confermata alla Savino Del Bene per il terzo anno

La Savino Del Bene mette la firma su un’altra conferma: quella della 27enne schiacciatrice californiana Lindsey Ruddins (foto) che farà parte della prima squadra per il terzo anno consecutivo. Quella appena trascorsa è stata una stagione sfortunata per la giocatrice a causa di un infortunio al ginocchio che ha limitato a 16 le presenze in campionato, nelle quali ha realizzato 82 punti, 5 muri e 4 ace; ha giocato una gara di Coppa Italia ed è scesa in campo in 6 partite di Champions League realizzando 43 punti, di cui 4 in battuta.

"Sono entusiasta di restare per il terzo anno alla Savino Del Bene, per me Scandicci è come una seconda casa – confessa - e mi piace giocare per un club straordinario. Negli ultimi due anni siamo riusciti a raggiungere molti traguardi e sono certa che riusciremo a fare grandi cose". Finora in carriera, prima di approdare in maglia biancoblù, Ruddins, dopo i campionati universitari americani aveva giocato in Porto Rico e in Germania dove si era messa in evidenza tanto da essere inserita nel 6+1 ideale della Bundesliga.

f.m.