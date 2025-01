L’Olimpia Teodora ha un ritmo promozione. Coach Rizzi ha trovato la chiave di volta

Lo strattone dato alla classifica dall’Olimpia Teodora, grazie ad una serie tuttora aperta di quattro vittorie consecutive, ha permesso di staccare di 8 punti il quartetto di squadre (Forlì, Castelbellino, Teramo e Mestrino) che, a questo punto, dovranno a loro volta cambiare marcia se vorranno conservare la categoria. Contemporaneamente è stato ridotto a 3 soli punti il distacco dal terzo posto, attualmente occupato dalle giovani di Conegliano, che consente l’accesso ai playoff (i primi due spot sembrano ipotecati da Bologna e Vicenza che guidano il gruppo).

L’alta classifica non era di certo un obiettivo di partenza per una società che puntava a consolidare il progetto che l’aveva indotta a rilevare un titolo di B1 per offrire uno sbocco stimolante al gruppo di talentini cresciuti nei vivai locali, nel frattempo unificatisi, con il disimpegno del Mosaico. Tuttavia gli 11 punti colti nelle ultime quattro uscite sono un ritmo-promozione, confortato dalla qualità delle prestazioni, dalla maggior continuità all’interno della singola partita, dalla compattezza del gruppo dove le 5 atlete provenienti da fuori città si sono integrate bene e infine dal rientro di Sara Gabrielli (sabato un ingresso di pochi secondi in ricezione) dopo la lunga assenza per problemi alla spalla, che potrà allungare la rotazione fra le schiacciatrici. Rilevanti anche le crescite individuali, con le prestazioni acrobatiche del libero Franzoso e la tenuta da martello titolare di Balducci fra gli esempi più significativi, da aggiungere alla positività di elementi più esperti e affidabili.

"Ho ottenuto la piena disponibilità di tutte le ragazze – commenta compiaciuto coach Rizzi – il nostro obiettivo era la crescita del gruppo e dei singoli e da questo punto di vista i risultati mi soddisfano in pieno. Continueremo ad impegnarci senza dare troppo peso alla classifica, ma cercando naturalmente di fare i migliori risultati". Dopo la pausa del prossimo weekend per gli impegni di Coppa di Lega (Olimpia non qualificata), le giallorosse torneranno in campo il primo febbraio, ancora in casa, per aprire il girone di ritorno con la sfida alla Pieralisi Jesi, già sconfitta all’esordio e ora nel mirino per un possibile sorpasso in classifica.

Marco Ortolani