L’Olimpia Teodora viaggia a mille. Anche Ripalta finisce al tappeto

OLIMPIA TEODORA 3RIPALTA CREMASCA 0(28-26, 25-20, 25-14)

OLIMPIA: Poggi 6, Marchesano 9, Monaco 3, Boninsegna 14, Fabbri 5, Casini 16, Franzoso (L); Balducci, Bendoni. NE: Manghi, Scarpeccio, Cangini, Piani. All. Rizzi.

RIPALTA: Feroldi 6, Martinelli 10, Ottino 10, Gabrieli 8, Galbero 5, Giordano 2, Labadini (L); Valentini 2, Boffi 2, Bassi. All. Verderio

Note: Spettatori 400

Se tre vittorie facevano un indizio, la quarta è diventata la prova: l’Olimpia Teodora travolge il Ripalta Cremasca con un 3-0 diventato via via più rotondo e pesante con il procedere del match e rafforza il primato in classifica a punteggio pieno, scoprendo le proprie carte nella corsa promozione, che rimane tuttavia lunghissima. La partita, attesa e preparata con grande cura in settimana, è stata vibrante e combattuta nel primo set. Già nel secondo l’Olimpia ha esplicitato la propria superiorità, dilagando in un terzo set senza storia. Le ravennati partono bene, costruendo un vantaggio (8-4 e 15-12) soprattutto con i punti dell’ispirata centrale Ada Fabbri. Le ospiti si dimostrano combattive (ottima la raccolta difensiva e le giocate del regista Giordano) e impattano a quota 13, avvantaggiandosi anche di un paio di decisioni arbitrali contestate. Nuovo allungo ravennate fino a 24-22. Un errore di Casini e una costruzione errata portano il pareggio. Alla roulette dei vantaggi Ripalta si procura un set ball, ma uno dei 5 attacchi vincenti di seconda di Poggi e i muri di Marchesano e della stessa Poggi rovesciano i giochi e chiudono il conto alla quarta palla utile.

Secondo set con estenuante punto a punto. Sul 8-7 contusione alla caviglia per Boninsegna che scala in panchina per qualche minuto (in campo Balducci), ma stringe i denti e torna in campo per attaccare, con la solita grinta, molti dei palloni decisivi per un allungo che le cremasche non riescono più a contenere. Nel terzo set Rizzi sceglie Bendoni in luogo di Fabbri. Ripalta non ne ha più e si incarta in una lunga serie di errori, mentre l’Olimpia, con la regia sicura di Chiara Poggi, (ex della contesa, alla sua miglior prestazione stagionale) e gli spettacolari guizzi difensivi di Franzoso può liberare un gioco d’attacco che esalta Casini (8 punti nel parziale), che riscatta i due precedenti parziali meno brillanti.

Una vittoria che conta per la classifica e per il morale della squadra, che sa di aver vinto con ampio punteggio contro una delle più accreditate rivali per la promozione, giocando una pallavolo che ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nelle percentuali d’attacco. Esordio in panchina per Greta Scarpeccio (classe 2009) aggregata alla prima squadra con le altre giovani del vivaio Manghi e Cangini.

Marco Ortolani