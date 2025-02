L’Omag Mt fa sul serio. La scalata alla promozione comincia contro Padova

Dopo la vittoria della Coppa Italia di A2 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro Trento, la Omag Mt San Giovanni si rituffa sul campionato per la prima giornata di Pool Promozione (10 giornate complessive) che potrebbe far diventare realtà il sogno della serie A1. Arriva al Pala Marignano questa domenica (ore 17) il team della Nuvoli Altafratte Padova. La squadra veneta si era prefissata a inizio stagione l’obiettivo della salvezza, centrata con l’ottimo quarto posto alla fine della Regular Season nel girone B e ora può essere una delle protagoniste della Pool Promozione. Padova, allenato da Marco Sinibaldi, lo scorso anno all’Itas Trentino in A1, potrà giocare questa seconda fase della stagione, infatti, senza particolari pressioni e potrebbe recitare il ruolo di guastafeste per le squadre che incontrerà sulla sua strada. In cabina di regia è arrivata Martina Stocco, il ruolo di opposto è tutto straniero, ricoperto dalla tedesca Lena Grosse Scharman e dalla lettone Vlada Pridakto. Nel reparto schiacciatrici, Padova può vantare l’esperienza di Cristina Fiorio (classe 1997) e lo spessore della giovane rivelazione, classe 2006, Erika Esposito. Al centro vi è tutta la maturità di Laura Bovo e dell’unica atleta confermata dal roster della scorsa stagione, la milanese Ilaria Fanelli. Un’altra certezza arriva dal capitano di Altafratte, Marianna Maggipinto, il libero che ha già giocato per due stagioni in serie A1 e dunque un difensore di altissimo livello.

Il coach marignanese Massimo Bellano dispone di tutte le sue atlete perciò schiererà lo starting six classico con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte ad entrare nella mischia in questa prima gara di Pool Promozione davanti al proprio pubblico. Proprio il coach di casa introduce il match di domani: "Altafratte è una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta. Questo dimostra che il sestetto veneto è in forma. Inoltre è un team, soprattutto nelle titolari, che ha un buon servizio, aggressivo, che mette le giocatrici in condizioni di sviluppare al meglio la fase break. Con il muro-difesa sono molto organizzate. Per cui è una partita da affrontare con grande attenzione e concentrazione".

Luca Pizzagalli