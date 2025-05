L’Omag Mt parla tedesco. C’è Sarah Straube in regia

San Giovanni piazza un altro colpo di mercato e lo fa con una giocatrice straniera, la tedesca Sarah Straube, che si candida ad essere la palleggiatrice titolare e la regista della Omag Mt 2025/2026. Classe 2002, tedesca, Sarah Straube arriva in Romagna dopo sei anni importanti in Bundesliga con il Dresdner SC, uno dei club più prestigiosi del volley femminile tedesco. Il suo percorso è iniziato al centro federale VC Olympia Dresden, un vivaio pensato per far crescere le promesse del Dresdner SC. Con il Dresda ha già messo in bacheca titoli importanti: la Coppa di Germania nel 2020 e nel 2025 e nel 2021 il campionato tedesco e la Supercoppa. "L’arrivo di Sarah è un segnale chiaro – spiega la società marignanese –: vogliamo continuare a crescere puntando su qualità, personalità e visione di gioco. E lei ha tutto questo". Ed è la stessa Straube a presentarsi con entusiasmo: "Sono nata il 26 aprile 2002 in una piccola città della Germania – dice la palleggiatrice –. Da giovane ho iniziato giocando come schiacciatrice. Il passaggio al ruolo di palleggiatrice è avvenuto grazie al mio allenatore di allora, che vedeva in me un maggiore potenziale in quella posizione. Ho già disputato sei stagioni nella Bundesliga tedesca, dove ho accumulato esperienza e sono cresciuta molto. Ora sento che è arrivato il momento di fare il prossimo passo. Giocare nel campionato italiano è sempre stato un sogno per me. Ho sentito parlare molto bene di questo club, soprattutto del fatto che il rapporto tra società, squadra e tifosi è molto familiare".

Luca Pizzagalli