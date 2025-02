Lube a Padova, basta un punto. È la fase decisiva della stagione. Biancorossi pronti al tour de force

Finalmente Sonepar-Lube. Questa sera alle 20.30, con diretta su Rai Sport, i biancorossi giocano a Padova la gara che era in calendario come primo turno del girone di ritorno a metà dicembre e rinviata perché Civitanova era in Brasile per il Mondiale. Con la disputa di questo recupero la Lube potrà cancellare l’asterisco dalla sua classifica e soprattutto, quando restano due giornate, le basterà prendere un punto per garantirsi matematicamente il terzo posto al termine della regular season. Il team di Medei infatti arriva alla gara dopo aver superato 3-1 Taranto e con la bellezza di 42 punti, 6 in più sulla coppia composta da Verona e Piacenza e pertanto è vicinissimo a chiudere sul gradino più basso del podio. Certo è che, finendo dentro le prime quattro, potrà contare sul fattore campo nel primo turno dei playoff. Di contro i padroni di casa sono reduci da due affermazioni di fila al tie-break, domenica c’è stato il prezioso 3-2 ottenuto ai danni di Modena in una Kioene Arena gremita da quasi 3500 spettatori.

Padova è terz’ultima a quota 17 e gode di 3 lunghezze di vantaggio su Monza, ultima e al momento condannata alla retrocessione. In caso di affermazione piena, da tre punti, il gruppo di Cuttini festeggerebbe un’altra meritata salvezza. Per la trasferta in pullman contro il team che ha fatto sbocciare Balaso e Bottolo, si è aggregato anche Lagumdzija nonostante la distorsione alla caviglia riportata domenica. Nulla di serio ma è scontato che il tecnico andrà con Dirlic titolare e non rischierà l’Mvp della sfida di andata, vinta dalla Lube 3-1 anche grazie ai 25 punti (fatti col 62%) dell’opposto turco. Del resto si entra nella fase clou della stagione e proprio la Lube sarà chiamata a rispondere ad un notevole tour de force, vale a dire tre incontri in appena 5 giorni. Sabato sarà di scena a Trento (anche l’Itas oggi recupera la 12° giornata ospitando Cisterna) e per questo motivo la dirigenza biancorossa ha deciso che la squadra si fermerà nel nord Italia. Domani si allenerà a Padova, poi sabato giungerà in Trentino, infine domenica volerà per la Turchia perché martedì è attesa dalla semifinale di Challenge Cup contro Sk Ankara. Le probabili formazioni. Sonepar Padova: palleggiatore Falaschi; opposto Masulovic; schiacciatori Sedlacek e Porro; centrali Plak e Crosato; libero Diez. A disposizione Pedron, Stefani, Liberman, Orioli, Truocchio, Galiazzo, Toscani. All. Cuttini Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Dirlic; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Lagumdzija, Poriya, Nikolov, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei