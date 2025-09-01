Lube, è qui la festa della grande pallavolo. Ma il derby con la Yuasa è a rischio rinvio

I tifosi della Lube hanno appena messo a punto la loro grande festa pre-campionato: si terrà domenica allo chalet ’Ai Due Re’ sul lungomare sud di Civitanova. Sarà una giornata interamente organizzata dai Predators e all’insegna della fede biancorossa, del divertimento, con iniziative e sorprese per un abbraccio corale dopo la pausa estiva.

Pallavolo nella testa e nel cuore ok, ma stavolta anche nelle gambe e nelle braccia.

Sì, perché andrà in scena la terza edizione del torneo di beach volley 4 contro 4 ’Lube nel Cuore on the beach’.

Ogni squadra può essere composta da sei membri, tra cui almeno una donna e al massimo un tesserato o tesserata (Fipav/Csi) in campo per tutta la durata del match.

In offerta un cornetto di benvenuto per ogni giocatore e una caraffa di spritz per ogni squadra: le richieste di iscrizioni andranno presentate entro le 21 di giovedì. Ad allietare la domenica anche un’area riservata ai giochi con le carte e il torneo di burraco, prima dell’atteso epilogo con la cena, che vedrà la partecipazione dei giocatori di coach Medei.

Almeno qualcuno se non tutti i sette che stanno svolgendo il ritiro, vale a dire Boninfante, Podrascanin, Orduna, Tenorio, Duflos-Rossi, Bisotto e Loeppky.

Il momento conviviale al ristorante pizzeria "Ai Due Re" è previsto per le 20, e prenderà il via al termine delle premiazioni. Costo della cena 30 euro, e scadenza delle iscrizioni fissata sempre per giovedì.

Insomma una iniziativa che promette assai bene, e l’occasione di incontrare alcuni degli atleti vice-campioni d’Italia potrebbe diventare ancor più interessante perché, invece, c’è il rischio di dover aspettare qualche giorno in più per rivederli in gare ufficiali all’Eurosuole Forum.

La Fivb, la Federazione internazionale, avrebbe infatti negato il via libera al fischio d’inizio ufficiale del campionato, che è previsto per domenica 19 ottobre (per la Lube col derby casalingo contro la Yuasa).

Questo perché, stando agli accordi, i protagonisti dei Mondiali, che termineranno il 28 settembre, avrebbero diritto al riposo fino al 19 ottobre compreso.

Le parti si stanno confrontando per trovare una soluzione-compromesso, ma c’è davvero la possibilità che la Lega Pallavolo Serie A debba far slittare il primo turno. Rimandandolo più avanti – ma quando? – oppure posticipandolo giusto di uno, due o tre giorni la giornata inaugurale.

In questo secondo caso non sarebbe una partenza comoda come di domenica, specie per i tifosi dei club impegnati in trasferta.

Andrea Scoppa