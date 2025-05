Lube premiata dall'Assemblea regionale per i successi in Coppa Italia e Challenge Cup

Stamattina la Lube riceverà l’encomio dell’Assemblea legislativa regionale. Alle 11.30 circa il club biancorosso sarà premiato ad Ancona, nella Sala Ricci di Palazzo delle Marche, in piazza Cavour. Con il ritorno di coach Medei e dopo la più importante rivoluzione in fase di mercato della sua storia, messa a punto con un massiccio ringiovanimento del roster e 8 volti nuovi, la Lube ha avviato una crescita repentina con il trionfo in Coppa Italia, per poi approdare alla finale europea della Challenge Cup e (dopo la grande rimonta in semifinale contro la favorita Perugia) alla finale Scudetto contro Trento. Il sogno tricolore è stato solo accarezzato ma comunque Civitanova si è guadagnata il pass per la Champions League. Un percorso ritenuto meritevole di ricevere il più alto riconoscimento possibile da parte del Consiglio Regionale per aver dato lustro alle Marche. Risultati brillanti che hanno, oltretutto, convogliato appassionati davvero da tutta la regione per le gare di Balaso e compagni all’Eurosuole Forum.