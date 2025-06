Lube Under14 campioni regionali: trionfo al PalaPrincipi di Camerano

Da campioni d’Italia a campioni…regionali. Suona strano ma invece si tratta di un’altra soddisfazione per il settore giovanile della Lube. L’Under14 biancorossa ha messo la ciliegina sulla torta alla stagione dell’Academy ottenendo il titolo di squadra migliore delle Marche. Un successo arrivato grazie al 3-0 al PalaPrincipi di Camerano inflitto ai pari età della Pallavolo Sabini Sf3r. La singolarità è che, per questioni logistiche, lo scettro delle Marche è arrivato successivamente alla vittoria della Boy League a Fano. Cioè in pratica il 25 maggio i lubini di Leonardo Evangelisti e Lucia Lepri, imponendosi 2-0 (25-21 e 25-20) contro i Diavoli Rosa Brugherio, avevano festeggiato il tricolore di categoria. Poi, settimane dopo, è stata disputata la finale regionale. "Dopo il grande risultato di Fano che ci ha portato sul tetto d’Italia -afferma l’assistant coach Lepri- giocare una finale regionale al meglio dei cinque set dava ancora più sicurezza ai nostri ragazzi, soprattutto rispetto alla Boy League in cui si giocava al meglio dei tre ed era assolutamente vietato sbagliare. L’ansia alla vigilia della finale di Camerano era nello staff, mentre i giocatori hanno approcciato con serenità la gara per la corona marchigiana. Siamo felici per il finale di stagione. Ne approfitto, a nome di allenatori e dirigenti, per fare un in bocca al lupo agli atleti alle prese con l’esame di terza media".

Cucine Lube Civitanova: Marco Bellini, Elia Biagiola, Paolo Cappelletti, Alessandro Del Monte, Andrea Giannini, Andrea Medori, Giuseppe Meuli, Nicola Pallotta, Nicola Pelagalli, Riccardo Perrotta, Luka Stankovic, Mirco Svampa, Tobia Turtù, Matteo Valentini. Staff: Leonardo Evangelisti, Lucia Lepri. Dirigente: Massimiliano Montecchiari.

Andrea Scoppa