Lube Volley trionfa alla Festa del Volley regionale con cinque targhe

Anche la Lube ha avuto la sua passerella alla Festa del Volley regionale andata in scena alla sala Censi del Coni al Pala Prometeo di Ancona. Il club ha ricevuto cinque targhe per rendere omaggio a una stagione memorabile, in primis per la prima squadra con la vittoria della Coppa Italia e il ritorno in finale Scudetto. Soddisfazioni anche a livello di baby, il vivaio ha regalato il titolo regionale Under17, Under15, Under14 e Volley S3 Primo Livello. Un percorso che poi ha portato altri risultati eccezionali come il trionfo nazionale dell’Under14 (Boy League) e il bronzo per l’Under15. Presenti per la società biancorossa Giampiero Freddi, responsabile dell’Academy Volley Lube, con i dirigenti Massimiliano Montecchiari e Giordano Pastocchi. Da segnalare nel fine settimana anche il Torneo di Minivolley 3x3 organizzato all’Eurosuole Forum assieme a Sacrata Pallavolo e 2hands Macerata. Un’iniziativa all’insegna della pallavolo e del divertimento con tanto di congratulazioni da parte di Ciarapica, sindaco di Civitanova.