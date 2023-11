"Luca Consani". Altra sconfitta in Sardegna

Sconfitta al tie break per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Le ragazze di coach Rossano Rossi hanno perso al quinto set 3-2 (25-20, 14-25, 17-25, 25-21, 15-13) lo scontro diretto in Sardegna sul campo dell’Audax Quartuccio Volley. Sconfitta con un punto guadagnato, ma in casa grossetana ci si aspettava ben altro, visto che quello sardo era uno scontro salvezza da vincere, contro una diretta concorrente. Ed invece la Pallavolo Grosseto inanella l’ennesima sconfitta esterna. Le sarde hanno vinto il primo set, poi la squadra di Rossano Rossi sembrava aver preso in mano l’incontro, andando al controsorpasso vincendo secondo e terzo set. Poi troppi passaggi a vuoto hanno portato l’incontro su due set pari, con la formazione di casa abile ad imporsi poi nel quinto set. L’ultimo set ha visto le due formazioni iniziare alla pari l’incontro, finché la formazione grossetana ha perso qualche sicurezza di troppo.