Luca Porro confermato nel Valsa Group: cambiamenti nello scacchiere gialloblù

Il primo tassello del domino, Luca Porro, è confermato, e a breve la società comunicherà anche gli altri arrivi ma soprattutto le altre conferme. Cosa cambierà nello scacchiere gialloblù con l’innesto, da titolare, di Porro al posto di Gutierrez è presto detto: il classe 2004 ex Padova è uno schiacciatore più giovane del cubano, dall’esplosività atletica leggermente inferiore e dalla padronanza della tecnica sicuramente, oggi, superiore. Meno attacco, soprattutto su palla alta e scontata: Gutierrez, soprattutto la sua ultima versione ammirata tra fine regular season e playoff, è un giocatore in grado di risolvere con un’idea funambolica anche le palle più difficili; d’altro canto Porro è un giocatore sicuramente più regolare e, per così dire, ‘lineare’. La fase più lunga da costruire sarà quella di ricezione: in questo fondamentale Gutierrez era un pilastro, cambieranno due attori su tre (Porro e Perry al posto di Gutierrez e Federici) e quindi Alberto Giuliani dovrà lavorare con la consapevolezza che l’australiano, come ha dimostrato nella finale di Champions League, è un atleta di livello mondiale.

Molto più complicata la situazione che riguarda Giovanni Sanguinetti (nella foto): il giocatore vuole andare a Milano, la società non vorrebbe farlo partire ma probabilmente la proposta di rinnovo e prolungamento non è stata gradita dal centrale, soprattutto nei tempi. Cosa succederà? A oggi le posizioni sembrano ben distanti e il rapporto non così semplice da ricucire.

La Valsa Group è ancora in pista, tra le altre cose, per provare ad arrivare a una risoluzione consensuale del contratto con Luciano De Cecco. Considerando però che a oggi non c’è un’alternativa di alto profilo al palleggiatore argentino e che lo stesso De Cecco non ha un mercato che lo possa soddisfare, la sensazione è che le strade tra il bronzo olimpico del 2021 e la società di viale dello Sport non si separeranno: ci saranno allora da ricostruire un ruolo e un obiettivo attorno al capitano.