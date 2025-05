Luca Porro si unisce a Modena Volley: primo acquisto per la stagione 2025/26

Genovese, fratello d’arte e, da ieri, primo annuncio della campagna acquisti 2025/26 per la Valsa Group Modena Volley. Luca non è il primo Porro che sbarca a Modena: il fratello Paolo, oggi palleggiatore di Milano e domani di Piacenza, fece da vice-Christenson nella stagione del Covid, la 2020/21, prima di diventare grande sotto la Madonnina. La speranza è che Luca Porro, schiacciatore tecnico e promettente classe 2004, compia il percorso inverso: diventato maturo e fattosi notare ad altissimo livello a Padova, casacca grazie alla quale ha conquistato la Nazionale seniores e poi addirittura la convocazione alle Olimpiadi di Parigi, a Modena cerca consacrazione e conferma in un club dal profilo più alto e dalle sfide più difficili, nel quale dovrà confermarsi a un livello superiore e, verosimilmente, sopportare maggiori responsabilità.

"Luca Porro è un giocatore che abbiamo fortemente voluto a Modena – è il commento del ds Alberto Casadei – che ha nell’attacco e nel servizio ha le sue caratteristiche più importanti. Sappiamo che data la giovane età ha ampi margini di miglioramento in tutti i fondamentali. In queste due ultime stagioni si è misurato con buonissimi risultati in SuperLega trovando spazio anche in Nazionale. Sarà un tassello fondamentale per la nostra squadra". Una squadra nella quale, stante le attuali condizioni di mercato, sarà titolare indiscutibile per due motivi: la qualità tecnica, che andrà affiancata a quella di Davyskiba e a quella del libero Luke Perry per costruire una linea di ricezione solida e un attacco efficiente; la nazionalità, dato che con De Cecco ancora previsto titolare al palleggio e un libero straniero, Alberto Giuliani avrà assolutamente bisogno di schierare un secondo schiacciatore italiano assieme ai due centrali, che saranno sicuramente italiani.

Porro, nato il 9 maggio 2004, ha iniziato la carriera in Serie B con la Consorzio Global Colombo Genova e successivamente ha giocato con Pordenone sia in A2 che in A3 dal 2021 al 2023. Nella stagione 2023/24 è sbarcato a Padova con la quale si è messo in luce conquistando spazio e punti. Con la Nazionale, oltre a essere risultato il miglior schiacciatore prima nella vittoria dell’Europeo Under 18 nel 2020 e poi nel successo all’Europeo Under 20 nel 2022, spicca la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Col club ha vinto una Coppa Italia di serie A3 con Pordenone nel 2023.

Alessandro Trebbi