L’ultima di campionato. Omag Mt a Cremona per chiudere in bellezza

Dopo i festeggiamenti e le emozioni di mercoledì sera il gruppo e lo staff tecnico di Omag Mt San Giovanni si sono ritrovati al Palamarignano per preparare al meglio l’ultima gara del girone di ritorno di Pool Promozione. San Giovanni e Cremona tornano ad affrontarsi nel match valido per l’ultima giornata questa sera alle ore 20.30 al Pala Radi di Cremona. I due sestetti in questa stagione sportiva si sono già incontrati in occasione della sfida nella gara unica dei quarti di finale in Coppa Italia Frecciarossa, partita vinta nettamente dall’Omag-Mt con il punteggio di 3-0 e nella gara di andata della seconda fase, anche questa terminata per 3 a 0 sempre per le ragazze del Presidente Manconi. È inutile negarlo ma quella del Pala Radi sarà per la formazione di coach Bellano solamente una passerella finale che coronerà una stagione che rimarrà indelebile nella memoria di tutti gli sportivi marignanesi e proprio per questo quest’oggi potrebbe esserci spazio naturalmente anche per le seconde linee di una stagione che magari le ha viste giocare un pò meno. Anche se resta l’obiettivo di ottenere la decima vittoria su dieci gare in questa Pool. Rispetto alla gara di Coppa a Cremona è cambiata la guida tecnica. La squadra del neo Presidente Stefano Fioretti è stata affidata dal mese di gennaio a Enrico Mazzola, tecnico che dal 2015 al 2021 ha allenato la Millenium Brescia. Previsto un significativo esodo di tifosi che saranno in Lombardia per continuare la festa con le proprie beniamine.

lu.pi.