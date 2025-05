L’Under 20 della Consar in cerca del bis: "Quest’anno però non siamo i favoriti"

Inizia domani la fase finale del massimo campionato giovanile italiano organizzato da Legavolley, nel 2024 vinto da Ravenna. Come l’anno scorso si gioca a Ozzano e San Lazzaro. La formazione ravennate affronta nel girone Cisterna e Trentino. Negli stessi impianti dove l’anno scorso vinse il titolo riportandolo a Ravenna a distanza di 28 anni dall’ultima volta, la Consar scende in campo nella finale nazionale della Del Monte Junior League, il massimo campionato nazionale giovanile per formazioni Under 20 organizzato da Legavolley, 32esima edizione del “Trofeo Massimo Serenelli”, e cercherà di ripetere l’impresa realizzata un anno fa nello stesso periodo, dal 31 maggio al 2 giugno, in cui si giocherà questa edizione, a Ozzano Emilia e San Lazzaro di Savena. Le nove squadre qualificate sono state divise in tre gironi da tre. La Consar, inserita nel gruppo A, ritrova le stesse avversarie della stagione passata: Cisterna, contro cui giocherà domani alle 11 e Itas Trentino Volley, che affronterà nel pomeriggio di sabato alle 18.30, al Palasport di Ozzano, nella rivincita della finale scorsa. Al termine dei tre gironi, verrà stilata un’unica classifica (secondo il criterio della classifica avulsa) che delineerà la fase finale: le prime 4 formazioni avanzeranno alle semifinali, in calendario domenica alle 19.30, la quinta e la sesta “spareggeranno” per il 5° e 6° posto finale, e allo stesso modo la settima e l’ottava giocheranno per il 7°e 8° posto, alle 17 di domenica. L’ultima classificata del girone termina invece la Junior League classificandosi al 9° posto.

Le due ultime finali, quella per il terzo posto e per la conquista del titolo Under 20 sono in calendario lunedì, rispettivamente alle 11.30 e alle 16.30 a Ozzano.

"Rispetto all’anno scorso non siamo tra le squadre favorite – precisa il coach Francesco Mollo che in questa finale, essendo in Bulgaria come coach della nazionale B, sarà sostituito dal vice Matteo Baroni, a sua volta affiancato da Giacomo Rossi – anche perché in organico abbiamo molti ragazzi sotto età. Partiamo con l’obiettivo da un lato di arrivare quantomeno in semifinale".

Questi i convocati: Alzatori: Tommaso Artioli (2006), Giacomo Selleri (2005); Opposto: Leonardo Sanchi (2006); Centrali: Robert Stefan Chirila (2005), Lorenzo Gabellini (2007), Gabriele Mirabella (2006), Lorenzo Pollini (2006); Schiacciatori: Simone Bertoncello (2007), Leonardo Capiozzo (2006), Simone Fabbri (2007), Filippo Giovagnoli (2007), Manuel Zlatano (2008); Liberi: Andrea Asoli (2007), Mattia Roselli (2006).